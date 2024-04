Scoperto e restaurato vaso di 6000 anni fa realizzato con una zanna d’elefante. Fu oggetto di un rito oscuro. Cosa conteneva?

Un raro vaso d’avorio, ricavato dalla lavorazione di una zanna d’elefante, avvenuta 6.000 anni fa è stato scoperto in uno scavo archeologico nel sud di Israele e sottoposto a restauro. Il ritrovamento – che era stato tenuto segreto – è stato annunciato poco fa dall’Israel Antiquities Authority, a restauro avvenuto. L’oggetto risale al calcolitico, cioè all’Età del Rame.

Il ritrovamento è avvenuto in uno scavo dell’Autorità per le Antichità israeliane vicino a Beer Sheva. “Il raro vascello, noto nella ricerca come “amphoriskos” (un barattolo), attesta i rapporti commerciali tra la terra d’Israele e l’Egitto seimila anni fa. – dice l’autorità archeologica – Il reperto sarà presentato al pubblico per la prima volta questo giovedì a Gerusalemme nell’ambito della conferenza annuale della Società Preistorica Israel. La conferenza si terrà presso al Campus Nazionale di Archeologia Jay e Jeannie Schottenstein, dove saranno presentati nuovi reperti degli ultimi anni di scavi preistorici”.

Nel corso dello scavo vicino a Beer Sheva è stato portato alla luce un antico insediamento con spazi che furono scavati nel suolo. “Verso la fine dei lavori, quando l’archeologo Emil Aladjem stava facendo le ultime misure, ha notato il bordo di un vaso di basalto. – prosegue l’Israel Antiquities Authority – Di conseguenza, lo scavo è stato ampliato, ha rivelato tre grandi ciotole, impressionanti. I contenitori erano stati deposti nel modo seguente: due di essi erano stati collocati uno nell’altro, mentre il terzo fungeva da copertura per entrambi. Quando la piastra superiore è stata rimossa, la piastra inferiore ha rivelato d’essere piena di terra, all’interno della quale si trovavano i pezzi frantumati di un vaso d’avorio, materiale raro e prezioso”.

“Dal modo in cui sono state sistemate le ciotole, il vaso d’avorio, rotto già nell’antichità, è stato chiaramente sepolto in maniera deliberata – il che sembrerebbe attestare l’importanza attribuitagli”, ha spiegato anche il dottor Ianir Milevski, ex responsabile della sezione preistorica dell’Autorità Israel Antichities e oggi anche collaboratore del Consiglio Nazionale delle Ricerche Argentine. – I vasi sono stati appositamente sistemati in maniera specifica, con attenta premeditazione. Nei circoli accademici è generalmente accettato che i depositi di statuette e vasi rotti e le sepolture siano parte di attività cerimoniali”.

“Il vaso è di 20 centimetri di diametro. È bellissimo, ed eccezionale nel suo design”, aggiunge il Dr. Milevski. “Le piccole maniglie laterali sono disposte simmetricamente. Due i esse sono inserite nel collo del recipiente, altre due sono state disposte verticalmente verso la base”.

I direttori degli scavi Avishai Levi-Hevroni e Martin Pasternak della Israel Antichities Authority hanno portato i reperti e il loro contenuto al Campus Nazionale di Archeologia Jay e Jeannie Schottenstein. In collaborazione con il Dr. Ianir Milevski e la Dr. Liora Kolska Horwitz dell’Università Ebraica di Gerusalemme, il team ha raggiunto la prima comprensione della natura del vaso, che è stato realizzato con zanna di elefante. Il processo di conservazione e restauro guidato da Olga Negnevitsky, esperta di conservazione dell’avorio, è stato estremamente complesso e ha richiesto molta pazienza.

L’obiettivo era ricostruire la nave dai suoi pezzi nella sua forma originale, salvaguardandone l’autenticità e il valore storico.

“Questo ritrovamento approfondisce la nostra comprensione del periodo calcolitico e degli scambi culturali della nostra regione con culture vicine e lontane”, dicono i ricercatori. “Una delle domande più interessanti su questo contenitore”, aggiungono Levi-Hevroni e il Dr. Milevski, “è se il vaso sia giunto qui completamente realizzato o se la zanna d’avorio sia stata importata qui come materia prima e poi scolpita da un artigiano locale. Il contenitore è ben fatto e utilizza al massimo la zanna originale, che era un materiale pregiato. Se è stato prodotto qui, rivela l’alto standard degli artigiani locali”.

Ulteriori analisi biomolecolari, che saranno effettuate dal Dr. Harel Shochat dell’Università di Haifa e dal Dr. Liora Kolska Horwitz dell’Università Ebraica di Gerusalemme, stabiliranno da dove è nato l’avorio in base alla dieta dell’elefante.

Si tratta ora di capire cosa potesse contenere originariamente il vaso d’avorio e conoscere il motivo della complessa sepoltura. Una cerimonia di fondazione, forse, con una ricca offerta agli Dei? E’ evidente che i contenitori di basalto e il vaso d’avorio appartenessero a un mondo superiore.