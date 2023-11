Nella grotta misteriosa del Kent decorata dall’uomo con 4 milioni e 600mila conchiglie. Scoperto a quando risale. Gli indizi. Il video

Nel sottosuolo del Comune di Margate, città marinara di 57mila abitanti della contea del Kent, in Inghilterra, situata nell’Isola di Thanet (Isle of Thanet) ed appartenente – dal punto di vista amministrativo – al distretto di Thanet, si trova una grotta scavata dall’uomo, realizzata come un’antica cripta e coperta da un mosaico di 4 milioni e 600mila gusci di molluschi, esteso per una superficie di circa 190 metri quadri, sulla quale sono state fatte diverse ipotesi. Fino ad oggi non sono stati fatti prelievi di materiali che consentirebbero, in laboratorio, una datazione perfetta. Forse perché un luogo di questo tipo non deve essere vincolato all’ansia storicista, ma deve parlare – contemporaneamente – di più epoche sovrapposte. Ma una datazione stilistica e architettonica può essere indicata. Noi abbiamo lavorato in tal senso.

