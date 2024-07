Gli operai invisibili che furono eroi durante gli scavi di Troia. La storia vincente d’uno di loro

L’archeologa Marion Rawson dell’Università di Cincinnati riceve aiuto dai lavoratori per girare un video di Troia dalla cima di una scala. CREDITO, Classici dell’UC

Mentre esaminava foto quasi secolari che documentavano gli storici scavi dell’Università di Cincinnati a Troia, l’archivista Jeff Kramer è rimasto colpito da quante persone hanno lavorato dietro le quinte per anni per contribuire al suo successo.

L’archivista e ricercatore associato del Dipartimento di Studi Classici della UC ha creato un archivio digitale di immagini e documenti dall’influente progetto degli anni ’30 dell’archeologo della UC Carl Blegen che ha identificato nove periodi di ricostruzione e prove di una grande battaglia e di una devastazione ardente che secondo alcuni storici era indicativa del saccheggio di Troia.

Ma nei quattro volumi doppi pubblicati sul progetto, i lavoratori che hanno reso possibili le scoperte del team vengono menzionati brevemente e solo una volta, ha detto Kramer. Sebbene questa omissione non fosse affatto insolita agli albori dell’archeologia, Kramer afferma che essa ignora il loro importante contributo alla nostra comprensione delle antiche civiltà.

“Tutti i grandi scavi devono i loro risultati a questi individui che non vengono annunciati e non riconosciuti”, ha detto. “Non viene loro dato ciò che è dovuto. Semplicemente non vengono menzionati.

Un lavoratore in particolare si è distinto nell’ampia documentazione del progetto durato sette anni: un operaio albanese di nome Emin Kani Barin che si faceva chiamare Kani.

Emin Kani Barin, un operaio albanese, tiene in mano uno dei vasi che ha contribuito a restaurare. Troia. CREDITO Classici dell’UC

Kramer ha scritto di lui e della questione più ampia del riconoscimento dei lavoratori invisibili dell’archeologia in un articolo pubblicato sulla rivista Bulletin of the History of Archaeology.

“Queste sono le persone che mettono le pale nel terreno e agitano i picconi. Sono stati loro a tirare fuori i manufatti dal terreno”, ha detto.

Troia fece da sfondo a una delle storie più drammatiche della mitologia greca: la guerra di Troia tra Greci e Troiani e il saccheggio di Troia menzionato nell’Eneide di Virgilio.

Le storie di Troia nell’Iliade e nell’Odissea di Omero raccontano delle figure mitiche Ulisse, Ettore, Aiace e Achille, abbattuti da una freccia al tallone. E le sue leggende persistono ancora oggi, in particolare quella della scultura del cavallo di Troia all’interno del quale i Greci si sarebbero nascosti per entrare nella città fortificata.

Le antiche città di Troia furono portate alla luce per la prima volta nel 1870 e studiate nuovamente durante le spedizioni nei successivi 20 anni prima che Blegen della UC arrivasse sul sito all’inizio degli anni ’30.

“Questa è stata un’impresa incredibilmente vasta”, ha detto Kramer.

Nonostante la Grande Depressione, l’archeologo dilettante ed ereditiera Louis Taft Semple finanziò la spedizione. Era la moglie di William T. Semple, capo del Dipartimento di Studi Classici dell’UC, e nipote del presidente William Howard Taft, che prestò servizio come preside del College of Law dell’UC.

Semple e sua moglie hanno preso parte agli scavi durante tutta la durata del progetto. Quando erano via, Blegen teneva Semple informato degli sviluppi tramite telegramma, incluso questo aggiornamento del 1936: “Scavi iniziati, credi ancora in Helen”.

Kramer disse che questo era un riferimento sfacciato a Elena di Troia, “la donna più bella del mondo”, secondo la leggenda, il cui rapimento da parte di Paride diede inizio alla guerra di Troia.

Nel 1914 era scoppiata un’altra guerra in tutta Europa. La famiglia di Kani lo aveva mandato in Canada, dove aveva imparato l’inglese. Successivamente si trasferì ad Akron, Ohio, dove da adolescente lavorò in uno stabilimento di gomma per pneumatici. Aveva un talento per le lingue e imparò l’inglese, il polacco e il russo dai suoi colleghi di fabbrica.

Dopo la guerra, ritornò in Albania e la trovò radicalmente cambiata, disse Kramer.

Con l’economia locale nel caos, Kani, la sua nuova moglie e il figlio fuggirono in Grecia. Ma lì non trovarono rifugio. Invece, furono deportati in Turchia come parte dello scambio obbligatorio di popolazione del 1923 in cui la Grecia espulse con la forza più di 400.000 musulmani mentre la Turchia deportò circa 2 milioni di cristiani greco-ortodossi in quella che equivaleva a una reciproca pulizia etnica.

“Questo scambio obbligatorio di popolazione ha provocato una grande povertà in entrambi i paesi”, ha detto Kramer.

Quando Kani fece domanda per lavorare a Troia, scrisse Blegen nel suo registro degli scavi, era “particolarmente lacero, con la barba lunga e dall’aspetto trasandato”. Ma il “dipendente n. 62”, come è stato identificato nei registri degli scavi, si è reso rapidamente indispensabile per il progetto, ha detto Kramer.

Kani ha aiutato Blegen a tradurre le istruzioni per i lavoratori rifugiati. Gli fu assegnato, insieme ad altri operai specializzati, il compito di riparare pentole rotte nel corso dei millenni. Dimostrò una tale abilità che al terzo anno stava addestrando altri nel meticoloso processo di ricostruzione dei vasi da minuscoli frammenti.

Nel 1935 Kani fu promosso caposquadra dove assunse le funzioni di contabilità e gli fu affidato l’acquisto di forniture. Ha inoltre supervisionato la costruzione del corpo di guardia del cantiere, di un annesso laboratorio di ceramica, di un magazzino ferroviario e di una casa prefabbricata spedita da Blegen