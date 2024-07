Studenti scoprono in Inghilterra una villa romana del II secolo. E’ lunga 70 metri

Gli scavi vi potrebbero riservare grandi sorprese. Non distante da qui è stata recentemente trovata un’altra villa romana con stupende decorazioni riferite ad episodi della guerra di Troia. Il nuovo ritrovamento è probabilmente risalente al secondo secolo d.C. La scoperta è stata compiuta dagli studenti dell’Università di Leicester nella campagna del Leicestershire: la seconda scoperta del genere negli ultimi anni

Tre anni fa, appunto, gli archeologi dell’Università di Leicester avevano già attirato l’attenzione del mondo annunciando la scoperta di una nuova villa romana a Rutland e del suo straordinario mosaico dedicato alla guerra di Troia.

Con una lunghezza di circa 70 metri, l’edificio appena riportato alla luce rappresenta un’aggiunta sostanziale all’elenco delle ville nelle East Midlands e, insieme all’esempio di Rutland, fornirà una nuova preziosa panoramica sulle case di campagna romane nella Gran Bretagna rurale.

Ma di chi erano queste ville? Soprattutto di ex militari romani d’alto grado o di coloni inviati da Roma e dagli altri capoluoghi “romanissimi” dell’impero con l’intento di controllare il territorio.

Le ville in campagna e le proprietà circostanti, nonché alcune attività legate al commercio di prodotti della terra, all’allevamento e a produzioni artigianali fornivano importanti redditi ai proprietari che probabilmente abitavano qui soltanto durante la bella stagione, ritirandosi, invece, nelle domus cittadine, durante il periodo invernale.

Lo scavo di due settimane è stato condotto come un’esperienza didattica sul campo per gli studenti del primo anno della Facoltà di Archeologia e Storia Antica dell’Università e per la maggior parte di loro è stato il primo assaggio di un vero scavo archeologico.

Il progetto è stato supervisionato da archeologi esperti dell’University of Leicester Archaeological Services (ULAS), famoso per la scoperta della Rutland Villa e dei resti di Riccardo III, che hanno formato gli studenti nelle competenze di base necessarie per gli scavi archeologici.

Nel corso degli anni, sono stati recuperati numerosi reperti romani dal terreno arato del sito e i cropmark identificati di recente hanno rivelato un paesaggio ricco di resti archeologici, tra cui fossati di insediamenti preistorici e la villa romana. Finora, però, questi non sono stati indagati dagli archeologi.

Gli scavi degli studenti si sono concentrati su aree sia interne che esterne all’edificio della villa. I reperti della villa includevano frammenti di intonaco murale dipinto in modo vivace e piastrelle a mosaico, a indicare che gli abitanti decoravano le loro stanze seguendo le ultime mode romane, mentre grandi quantità di ossa di animali suggeriscono un elemento agricolo nelle attività del sito.

Oltre all’emozione di trovare antichi manufatti, il progetto ha avuto un ulteriore elemento di eccitazione, poiché tutto è stato filmato per un futuro servizio di Time Team incentrato sull’esperienza degli studenti del loro primo scavo. I risultati delle riprese saranno mostrati sul canale YouTube di Time Team più avanti nel corso dell’anno, ma è disponibile una breve anteprima dei risultati .

Il dott. John Gater del Time Team e direttore di SUMO GeoSurveys, che ha cofinanziato l’indagine geofisica, ha affermato: “In seguito alle nostre precedenti indagini geofisiche e aeree sulla villa di Rutland, è stato fantastico lavorare di nuovo insieme al team dell’Università di Leicester. L’indagine magnetica ha rivelato un complesso paesaggio di caratteristiche tra cui fossati ad anello e sistemi di campo, mentre il radar a penetrazione del suolo (GPR) ha mappato l’impronta dell’edificio stesso. Sebbene la maggior parte delle superfici del pavimento fosse stata derubata, è stato sorprendente vedere i grandi blocchi di granito che formavano alcune delle fondamenta del muro”.

La dott. ssa Philippa Walton, docente di archeologia romana presso l’Università di Leicester, ha affermato: “La scuola sul campo di quest’anno è stata un’opportunità straordinaria per gli studenti di Leicester di cimentarsi con gli scavi archeologici in un nuovo entusiasmante sito romano. Sono tutti usciti dall’esperienza con un sacco di nuove competenze e, cosa molto importante, hanno contribuito ad aumentare la nostra comprensione di come vivevano le persone nel Leicestershire romano”.

John Thomas, vicedirettore di ULAS, ha affermato: “È un grande piacere essere coinvolti nella undergraduate fieldschool, che è sempre un momento clou dell’anno. Gli studenti hanno imparato molto in poco tempo ed è molto emozionante che l’intera esperienza sia stata documentata da Time Team, in modo che i risultati possano essere condivisi con un pubblico più ampio”.