A a 2 metri e 80 di profondità trovano un’antica cassa di pietra, piena di armi. E’ un’offerta. A chi e perché è lì

Nel 2024, la Zona Archeologica di Tlatelolco commemora 80 anni di esplorazioni e lo fa proseguendo gli scavi del suo centro cerimoniale, compiti che non cessano di sorprendere con le loro scoperte: la più recente è una cassetta offertoriale piena di armi preparata per consacrare un’estensione architettonica di il Grande Seminterrato più di sette secoli fa.

Gli uomini intervenivano ma non senza che si stabilisse una sorta di convivenza con le divinità. L’atto costruttivo era sempre una ferita inferta al terreno, alle viscere della terra. E una sfida. In più l’inserimento di materiale sacro o di sacrificio alla base della costruzione consentiva l’emanazione di energie positive costanti, all’interno dell’edificio stesso. Per questo le fondazioni contenevano sacrifici od offerte.

E’ il caso di quella che gli archeologi hanno trovato all’interno di una scatola di pietra, che deve essere stata lì collocata in un giorno tra il 1375 e il 1418 dC, nella quale sono rinvenuti 59 coltelli da tasca, sette coltelli di ossidiana e blocchi di copale.

Tlatelolco, il luogo di ritrovamento, è un sito archeologico situato nel cuore di Città del Messico, che custodisce i resti dell’antica città-Stato precolombiana di Tlatelolco. Il sito è organizzato attorno alla famosa Piazza delle Tre Culture, una piazza simbolica che rappresenta l’incontro di tre epoche storiche diverse: un lato è occupato da un sito azteco, un altro da una chiesa del XVII secolo conosciuta come il Templo de Santiago, e l’ultimo lato è dominato da un moderno complesso di uffici che un tempo ospitava il ministero degli esteri messicano.

Uno degli elementi più rilevanti di Tlatelolco è il suo tempio principale, recentemente riportato alla luce attraverso scavi archeologici. Questo tempio include una piramide che risale a oltre 700 anni fa, un’importante scoperta che ha portato l’Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a rivedere le precedenti stime sull’età del sito.

La somiglianza tra i tratti architettonici di Tlatelolco, Tenayuca e Tenochtitlán ha portato gli esperti a ipotizzare che il tempio di Tlatelolco rappresenti uno dei primi esempi di costruzione mista tra Aztechi e Tlatelolca, indicando una cooperazione architettonica e culturale che risale a tempi antichi.

Nel secolo XVI Tlatelolco era stato luogo di un massacro compiuto dai conquistadores spagnoli e i loro alleati indigeni contro gli aztechi il 13 agosto 1521, durante il quale vennero uccise circa 40.000 persone, decretando de facto la fine della civiltà azteca e il termine della guerra di conquista spagnola.

Quattrocento anni dopo, il 2 ottobre 1968, alla vigilia dell’apertura della XIX Olimpiade, Tlatelolco fu nuovamente scenario di un terribile massacro. In quella data, l’esercito messicano aprì il fuoco su una folla di studenti che manifestavano contro il governo autoritario dell’epoca. Questo secondo massacro di Tlatelolco, noto anche come la strage di Tlatelolco, causò la morte di centinaia di studenti e segnò profondamente la storia moderna del Messico, diventando un simbolo della lotta per i diritti civili e la libertà politica nel paese.

Una zona di forte identità e di grande dolore, quindi, per l’intero Paese. Ma torniamo a focalizzare l’area archeologica e le più recenti scoperte.

La scoperta deriva dai lavori di conservazione previsti e delineati dal Progetto Tlatelolco, redatto dal Ministero federale della Cultura, attraverso l’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH). L’edificio era stato colpito dal crollo del tetto, dopo la tempesta con grandine il 27 aprile 2022.

La gestione delle risorse accantonate dall’assicurazione istituzionale ha permesso l’installazione di un nuovo tetto e progressi nell’esplorazione archeologica del Grande Seminterrato , struttura fondamentale nella vita rituale di Tlatelolca, riferisce il direttore dell’intervento, Salvador Guilliem Arroyo.

Il progetto è stato creato nel 1987, su richiesta dell’archeologo Eduardo Matos Moctezuma e, tra gli altri aspetti, ha messo a confronto le somiglianze e le differenze di Tlatelolco con la sua città gemella, Tenochtitlan, attraverso i suoi resti. “In questo senso, il Grande Seminterrato, che abbiamo iniziato a scavare nel 1991, sarebbe lo spazio analogo alla Casa delle Aquile di Tenochca. Quindi deve essere stato il luogo di culto dell’élite militare di Tlatelolco. L’ipotesi è che fosse dedicato al nero Tezcatlipoca, ‘il signore dello specchio di ossidiana fumante’”, spiega. Lo spazio è ampio e i contesti diversi, per cui sono aperti diversi fronti di scavo. In uno di essi, situato di fronte all’altare centrale, gli archeologi Francisco Javier Laue Padilla e Paola Silva Álvarez scavarono l’Offerta 29, scoperta nel Grande Sotterraneo.

Seguendo la direzione di una fessura, a pochi centimetri dalla superficie, individuarono grandi pietre di basalto, tezontle e roccia piroclastica, ben disposte, sotto le quali trovarono altri due livelli di lastre di andesite. Le prime, che misurano 75 x 25 centimetri, hanno un rivestimento in stucco e pittura murale nera; e il secondo, anch’esso in pietra rosa, misura circa 50 x 50 centimetri.

Si tratta del materiale da costruzione della Fase I del Grande Seminterrato, che fu riutilizzato per sigillare una cista, 70 x 45 centimetri, realizzata con lo stesso materiale lapideo, che deve essere stata collocata in un certo momento, tra il 1375 e il 1418, per consacrare il secondo fase di costruzione, sotto il mandato di Cuacuahpitzáhuac.

A 2,80 metri di profondità, all’interno della cassetta delle offerte, sono stati rinvenuti 59 coltelli tascabili, di lunghezza compresa tra 10 e 15 centimetri, e sette coltelli, di lunghezza simile, tutti in ossidiana; nonché tre blocchi di copale. Questi elementi testimoniano il rito che doveva essersi svolto, una scena avvolta dall’aroma della resina.

E’ probabile, dice Laue Padilla, che gli oggetti appuntiti provenissero dallo stesso nucleo litico e furono scolpiti in un unico momento e, addirittura, devono essere stati utilizzati per atti di sacrificio da parte dei sacerdoti di Tlatelolca e dei leader di questo spazio, prima essere collocato nella cista. La cassetta delle offerte potrebbe contenere più materiali, che verranno confermati man mano che si procede con l’attività di rilievo del contesto di ritrovamento, che prevede disegni in sezione e in pianta dei diversi livelli del contesto, il rilievo fotogrammetrico, per avere immagini tridimensionali del ritrovamento, e il prelievo di campioni del suolo, per il riconoscimento della sostanza organica associata.

“Ogni elemento, isolato o visto insieme, possiede una grande carica simbolica, che verrà analizzata in seguito, poiché non è escluso il legame dell’offerta con alcune divinità, come Tezcatlipoca, una delle più complesse del pantheon mesoamericano”, concludono Javier Laue e Paola Silva.

Il Grande Sotterraneo sembra essere una fonte inesauribile di scoperte. Nella sua estremità occidentale, altri membri del Progetto Tlatelolco approfondiscono più contesti. La studentessa di archeologia Jessica González Raya sta studiando l’Offerta 28, parte di un vasto incendio che dovette avvolgere comales di ceramica. In questo caso, un comal – di 30 centimetri di diametro – veniva utilizzato come coperchio per coprire un paio di zanne di canide e una punta di proiettile. Comal è una parola spagnola utilizzata in Messico e in America centrale per designare un utensile da cucina, un tipo di piastra utilizzata soprattutto per cuocere le tortilla. La piastra può essere dotata di un coperchio. L’offerta è quindi stata associata a simboli alimentari.

A pochi metri da lì, lo stagista di archeologia Miguel Ángel Marín Hernández e lo studente dello stesso corso Germán Olivares Terrez scavano sepolture in una fossa comune recentemente scoperta, abilitata in questa sezione del Grande Seminterrato. Dopo la sua localizzazione nel 2007, il Progetto Tlatelolco ha recuperato circa 470 sepolture umane in questo spazio, la maggior parte delle quali probabilmente morirono a causa dell’epidemia di colera del 1833, comprese donne incinte, come il caso di una coppia di individui analizzati da entrambi gli studenti.