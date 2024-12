Anteprima | Man Ray a Palazzo Reale: la grande retrospettiva che celebra il genio del XX secolo

Milano si prepara ad accogliere un evento importante per gli amanti dell’arte: da settembre 2025 a gennaio 2026, Palazzo Reale ospiterà la retrospettiva dedicata a Man Ray, una delle figure più iconiche e rivoluzionarie dell’arte del Novecento.

La mostra, realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Milano, Palazzo Reale e Silvana Editoriale, offrirà al pubblico un viaggio immersivo nella vita e nella produzione artistica del maestro, grazie a un nucleo di opere provenienti dalla collezione Lucien Treillard, assistente e ultimo collaboratore dell’artista.

1. Le Violon d’Ingres, 1924, stampa ai sali d’argento, 39×30 cm. Collezione privata © Man Ray 2015 Trust / ADAGP-SIAE – 2024, image: Telimage, Paris

Un percorso tra biografia e innovazione artistica

Nato a Philadelphia nel 1890, Emmanuel Radnitzky, meglio conosciuto come Man Ray, è stato un pioniere assoluto dell’arte fotografica e un innovatore che ha trasformato la fotografia in un medium creativo, al pari della pittura e della scultura.

La retrospettiva ripercorre le tappe salienti della sua carriera: dagli esordi a New York, dove si avvicina alle avanguardie europee e stringe un rapporto di amicizia con Marcel Duchamp, al trasferimento a Parigi nel 1921, fulcro della sua produzione più iconica. Qui, circondato da poeti e intellettuali come André Breton e Paul Éluard, crea opere immortali come Noire et blanche e Le Violon d’Ingres, ispirato dalla sua musa e compagna Kiki de Montparnasse.

La mostra esplora anche il periodo americano, segnato dal ritorno negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, e il suo definitivo rientro a Parigi nel 1951, dove resterà fino alla morte nel 1976.

Un percorso tematico per riscoprire Man Ray

La retrospettiva propone un allestimento tematico che permette di immergersi nei vari aspetti dell’opera di Man Ray. Tra le sezioni principali troviamo:

Gli autoritratti , attraverso cui l’artista racconta se stesso e la sua evoluzione creativa.

, attraverso cui l’artista racconta se stesso e la sua evoluzione creativa. Le muse , omaggio alle figure femminili che hanno ispirato la sua arte.

, omaggio alle figure femminili che hanno ispirato la sua arte. I nudi , dove emerge la sua capacità unica di catturare la bellezza e la sensualità.

, dove emerge la sua capacità unica di catturare la bellezza e la sensualità. Le rayografie e solarizzazioni , tecniche sperimentali che hanno rivoluzionato la fotografia.

, tecniche sperimentali che hanno rivoluzionato la fotografia. La moda, con immagini che uniscono creatività e raffinatezza, segnando un punto di svolta nella fotografia editoriale.

Informazioni pratiche sulla mostra

Titolo : Man Ray

: Man Ray Dove : Palazzo Reale, Milano

: Palazzo Reale, Milano Quando : Settembre 2025 – Gennaio 2026

: Settembre 2025 – Gennaio 2026 A cura di : Pierre-Yves Butzbach e Robert Rocca

: Pierre-Yves Butzbach e Robert Rocca Orari e biglietti: sito ufficiale di Palazzo Reale

Perché non perderla

Questa mostra rappresenta un’occasione per entrare nel mondo di un artista visionario che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’arte. Un viaggio tra capolavori, tecniche innovative e un’immaginazione senza confini, che saprà conquistare tanto gli appassionati quanto i neofiti.

