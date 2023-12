Anticipazioni 2024 | Damien Hirst, opere mai esposte e capolavori noti nella scenografica mostra nella tenuta del Château La Coste

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE, FRANCIA –Damien Hirst si appresta a esporre la propria arte al Château La Coste, a Le Puy-Sainte-Réparade, Francia, dal 2 marzo al 23 giugno 2024, diventando così il primo artista a occupare l’intera estensione della tenuta, esponendo le sua opere all’interno di duecento ettari e cinque prestigiosi padiglioni espositivi progettati da icone dell’architettura contemporanea come Renzo Piano, Oscar Niemeyer e Richard Rogers.

La mostra, intitolata The Light That Shines, propone, accanto alle serie più iconiche di Hirst, opere mai viste prima, aggiungendo un’aria di anticipazione e novità all’evento.

La fusione tra l’arte e l’ambiente naturale che circonda la tenuta caratterizzeranno l’esposizione. Una selezione di sculture sarà posizionata all’aperto, integrandosi perfettamente con il paesaggio, trasformando Château La Coste in un palcoscenico su cui l’arte e la natura dialogano armoniosamente. Tra i luoghi espositivi spiccano il Padiglione della Musica di Frank Gehry e il Centro d’Arte Tadao Ando, ove sarà proposta un’esperienza multisensoriale che abbraccia l’architettura contemporanea e la creatività artistica.

L’entusiasmo di Damien Hirst per questa opportunità non è passato inosservato. Il celebre artista ha condiviso la propria emozione dichiarando: “È oltremodo fantastico ciò che Paddy McKillen ha realizzato a Château La Coste, un luogo così meraviglioso e unico. Sono entusiasta ed emozionato di essere il primo artista a cui è stata affidata l’intera tenuta e di avere le mie opere esposte su tutta la sua estensione, in particolare nei mega padiglioni progettati da Frank Gehry, Oscar Niemeyer e Richard Rogers. Paddy McKillen è un genio, un grande amico e un essere umano meraviglioso in grado di realizzare i luoghi più sbalorditivi di cui le persone possano disporre. Sono molto felice di far parte della visione di Paddy”.

Damien Hirst: The Light That Shines

2 Marzo – 23 Giugno 2024

Château la Coste, 2750 Route de la Cride, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade, Francia

Sito web: www.chateau-la-coste.com