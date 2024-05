Archeologa setaccia il terreno e trova un anello di 2200 anni fa. Una bella scoperta, una settimana prima d’andare in maternità

Un anello d’oro con una pietra preziosa risalente al primo periodo ellenistico è stato recentemente trovato durante lo scavo congiunto Israel Antiquities Authority-Tel Aviv University nella città di David, parte del parco nazionale delle mura di Gerusalemme, con il sostegno della Fondazione Elad. Il reperto sarà esposto al pubblico nel corso della conferenza “Misteri di Gerusalemme” organizzata dall’Autorità per le antichità israeliane il Giorno di Gerusalemme – martedì 4 giugno 2024 – mercoledì 5 giugno 2024 -, nel Campus nazionale di Jay e Jeanie Schottenstein per l’archeologia di Israele. Dettagli sono disponibili sul sito web dell’Autorità per le Antichità Israel. L’anello è d’oro e reca una pietra preziosa rossa, apparentemente un granato. Poiché l’oro non subisce alerazioni, il gioiello è apparso intatto e lucente, tra le mani degli archeologi.

Questo anello speciale è stato recentemente scoperto dall’archeologa Tehiya Gangate, un membro della squadra di scavi della Città di David, mentre stava setacciando la terra scavata. “Stavo setacciando la terra e improvvisamente ho visto qualcosa di luccicante”, racconta. “Ho subito urlato: ‘Ho trovato un anello, ho trovato un anello! ’ In pochi secondi, tutti si sono riuniti intorno a me, e c’è stata una grande emozione. Questa è una scoperta emotivamente commovente. In verità, ho sempre voluto trovare gioielli d’oro e sono molto felice che questo sogno si sia avverato – letteralmente una settimana prima di andare in maternità. ”

Il Dr. Yiftah Shalev e Riki Zalut Har-tov, direttori degli scavi dell’Autorità Israel Antichities, hanno detto: “L’anello è molto piccolo. Ci starebbe il mignolo di una donna, o il dito di una ragazza o di un ragazzo. La dottoressa Marion Zindel dice che l’anello è stato prodotto martellando sottili foglie d’oro pretagliate su una base di anelli metallici. Stilisticamente riflette la moda comune del periodo persiano e dell’inizio ellenistico, risalente alla fine del IV all’inizio del III secolo a.C. in poi. In quel periodo la gente iniziava a preferire l’oro con le pietre piuttosto che l’oro decorato.



Il professor Yuval Gadot dell’Università di Tel Aviv e e Efrat Bocher, partecipante allo scavo, annotano: “L’anello d’oro recentemente trovato si unisce ad altri ornamenti del primo periodo ellenistico che si trovano negli scavi della città di David, tra cui l’orecchino con animale cornuto e la perlina d’oro decorata.”

Nella storiografia moderna, l’ellenismo si riferisce a quel periodo storico-culturale dell’antico Mediterraneo che inizia con le conquiste di Alessandro Magno (la spedizione contro l’Impero persiano nel 334 a.C.) e si estende fino alla nascita ufficiale dell’Impero romano, segnato dalla morte di Cleopatra VII e dall’annessione dell’ultimo regno ellenistico, il Regno tolemaico d’Egitto, nel 30 a.C., dopo la vittoria di Ottaviano ad Azio nel 31 a.C.

Gli studiosi sottolineano: “Gli scavi del parcheggio Givati stanno iniziando a dipingere un nuovo quadro della natura e della statura degli abitanti di Gerusalemme nel primo periodo ellenistico. Gli studiosi pensava che Gerusalemme fosse allora una piccola città, limitata alla cima del versante sud-orientale (“Città di David”) e con relativamente pochissime risorse, questi nuovi ritrovamenti raccontano una storia diversa. L’aggregato di strutture rivelate ora costituisce un intero quartiere. Essi attestano sia edifici di Stato che di interesse pubblico pubblico, e che la città si estendeva dalla collina verso ovest. Il carattere degli edifici – e ora ovviamente, i ritrovamenti d’oro e altre scoperte – mostrano la sana economia della città e persino il suo status d’élite. Sembra sicuramente che gli abitanti della città fossero aperti al diffuso stile ellenistico e alle influenze prevalenti anche nel bacino orientale del Mediterraneo. ”



Le conquiste hanno contribuito a diffondere e trasportare beni e prodotti di lusso. Spesso le decorazioni dei gioielli erano tratti da figure mitologiche o da eventi simbolici significativi. Eli Escusido, capo dell’Autorità per le antichità israeliane, commenta che “Lo scavo nell’antica Gerusalemme ci rivela informazioni preziose sul nostro passato. In occasione del Giorno di Gerusalemme – dice l’autorità israeliana per le antichità – siamo lieti di invitare il pubblico a partecipare gratuitamente ad una serata dedicata alle affascinanti scoperte a Gerusalemme”