«Avvolti dai palloncini». Arte gonfiabile e immersiva. Arriva a Roma ‘Euphoяia – Art is in the Air’

Dal 20 dicembre 2024 al 30 marzo 2025, La Nuvola di Roma si trasforma in un universo onirico grazie a Euphoria – Art is in the Air, una mostra interattiva unica nel suo genere. Dopo aver incantato oltre sei milioni di visitatori in tutto il mondo, il Balloon Museum torna nella capitale con una collezione straordinaria di opere d’arte gonfiabile firmate da rinomati artisti internazionali.

Tra le installazioni più spettacolari troviamo il Light Wall di Carsten Höller, un muro psichedelico che interagisce con la presenza del pubblico, e le evocative Speech Bubbles di Philippe Parreno, dove centinaia di palloncini creano un dialogo visivo sospeso. Non mancano capolavori come Work No. 3883 di Martin Creed, un ambiente immersivo riempito di palloncini azzurri, e le architetture giocose di Camille Walala, che trasformano lo spazio in un labirinto di colori.

Karina Smigla-Bobinski, ADA, ph. Danilo D’auria

Un’arte che abbraccia il pubblico

Il vero cuore di Euphoria è l’interazione. Ogni installazione invita i visitatori a esplorare, toccare e vivere un’esperienza immersiva. Pulse Topology di Rafael Lozano-Hemmer, ad esempio, traduce il battito cardiaco del pubblico in un coro di luci e suoni, mentre ADA di Karina Smigla-Bobinski permette di creare arte in movimento con una gigantesca sfera di carboncini fluttuante.

Una riflessione sulla leggerezza

«Euphoria è un invito a riflettere sulla potenza trasformativa dell’arte, celebrando la leggerezza e l’interazione come strumenti di connessione sociale e culturale», spiega Valentino Catricalà, curatore della mostra.

Non si tratta solo di ammirare, ma di immergersi in una nuova dimensione artistica dove il confine tra spettatore e opera si dissolve. Il Balloon Museum utilizza così il gonfiabile come simbolo di libertà, gioco e trasformazione.

Informazioni utili

Lunedì-venerdì: 13:00 – 19:00

Sabato: 10:00 – 20:00

Domenica e festivi: 10:00 – 19:00 (Natale e Capodanno fino alle 18:00)

Lunedì-venerdì: 13:00 – 19:00 Sabato: 10:00 – 20:00 Domenica e festivi: 10:00 – 19:00 (Natale e Capodanno fino alle 18:00) Info: balloonmuseum.world