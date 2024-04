Cosa contiene la cassa trovata su una nave affondata nel 1495. Lo studio degli archeologi. Il pregevole usbergo

Il relitto dell’ammiraglia fornisce pezzi importanti al puzzle della rivoluzione militare in mare. Nuovi approfondimenti sulle piattaforme di combattimento delle navi da guerra e un baule di armi unico del tardo medioevo. Questi sono alcuni nuovi risultati provenienti dagli studi della nave ammiraglia danese Gribshunden/Griffin, che affondò nell’arcipelago di Blekinge nel 1495.

Gli archeologi marittimi dell’Università di Stoccolma e dell’Università di Södertörn si sono immersi a bordo della nave ammiraglia Griffin (conosciuta anche come Griffin-Hound o Gribshunden) del re danese-norvegese Hans a Stora Ekön nell’arcipelago di Blekinge. L’ammiraglia affondò insieme ad un centinaio di mercenari tedeschi dopo un incendio a bordo durante un viaggio a Kalmar nel 1495. Sebbene il relitto sia in parte disintegrato, il legname sul fondo del mare è molto ben conservato. Ci sono anche legni che si ritiene appartenessero alla sovrastruttura della nave, comprese parti dei castelli di prua e di poppa, che fungevano da piattaforme di combattimento elevate sulla nave.

Le indagini subacquee sul relitto sono state condotte dall’Università di Södertörn, a partire dal 2013. Il recente lavoro sul campo, condotto in collaborazione con l’Università di Södertörn, si è concentrato sul progetto di tesi di Rolf Warming in corso presso il Centro di studi marittimi (CEMAS) e l’Università di Stoccolma. Nel suo studio “Soldati in mare” indaga la tecnologia degli armamenti legata ai soldati a bordo e alla sovrastruttura delle navi da guerra nel periodo 1450-1650.

È stato ora pubblicato un rapporto di Rolf Warming e Johan Rönnby, professore di archeologia marittima presso l’Università MARIS/Södertörn, sui risultati del lavoro sul campo dello scorso anno. L’indagine ha fornito nuovi dati per il lavoro in corso di ricostruzione e analisi della sovrastruttura della nave. I risultati completano quindi le attuali conoscenze sulla costruzione navale del relitto e l’ambizione generale di ricostruire la nave. Inoltre, i risultati forniscono una visione più dettagliata dell’armamento dei soldati e della presenza a bordo. Sono state inoltre acquisite nuove informazioni su come il sito del relitto è stato influenzato e modificato nel corso degli anni.

Ecco, qui sopra, i resti della cassetta degli attrezzi per la produzione di munizioni (Zeuglade in tedesco) con contenuto. La linea continua indica il lato allungato del contenitore; le linee tratteggiate indicano il posizionamento stimato dei suoi lati. Contenuto: (1) piastre di piombo, (2-3) stampi, (4) il lato allungato della cassa insieme alla corrosione del ferro (dalla serratura e dai raccordi?), (5) “barattoli” cilindrici (possibilmente contenitori di polvere) e ( 6) muffa. Foto: Florian Huber, con bozzetti e note di Rolf Warming).

I ricercatori hanno anche identificato e documentato due affusti di cannoni e una cassa di armi unica.

“Il contenuto della cassa delle armi è senza dubbio uno dei reperti più importanti. La cassa era nota sin dal lavoro sul campo nel 2019, ma ora abbiamo documentato attentamente il contenuto in 3D. Contiene, tra le altre cose, diversi stampi e piastre di piombo per la produzione di proiettili di piombo per le prime pistole. Si tratta di una cassetta di munizioni, probabilmente appartenente ai mercenari tedeschi che erano a bordo al momento dell’affondamento,” dice Rolf Warming.

Nel corso di precedenti indagini sul luogo del relitto sono stati rinvenuti frammenti di corazza di maglia. Questi frammenti provengono probabilmente da una o più cotte di maglia. L’analisi, effettuata insieme alla professoressa Kerstin Lidén presso il Laboratorio di ricerca archeologica (Università di Stoccolma), mostra che la posta conteneva diversi fili diversi ed era tessuta insieme con una varietà di tecniche. Ciò indica che è stato riparato in diverse occasioni. In base alle dimensioni degli anelli conservati, tali cotte di maglia (note come usberghi) potrebbero contenere fino a 150.000 anelli.