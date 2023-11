Forse non sapevi che | Caravaggio: 1- Fu accusato di aver usato un cadavere per la Morte della Vergine 2-…….

1- Caravaggio fu accusato di aver utilizzato un cadavere per la Morte della Vergine, prendendo come modello il corpo e il volto di una ragazza annegata nel Tevere in quelle ore. In verità non pare assodato tutto ciò. Ma ciò che è vero è che quella recriminazione circolò a Roma, suscitata dall’estremo realismo con cui il pittore rappresentò il corpo della Vergine. Una persona morta. In realtà, per Maria, si parla di Dormitio, cioè di sonno, cui fece seguito l’assunzione in cielo.

