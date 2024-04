L’occasione del giorno alle aste on line. Fermo a 45 euro dipinto antico. Donna del libro, Allegoria della Poesia





Un’allegoria della Poesia, che rappresenta una giovane donna con espressione pensosa e un libro in mano, va all’asta on line, in queste ore, sul sito Catawiki. Il dipinto – olio su tela, cm. 46,5 x 38, dimensione con cornice cm. 63 x 55 x 6 ca. – è italiano. L’opera antica viene venduta senza prezzo di riserva. Il venditore non fissa, cioè, una cifra-base che debba essere superata dall’acquirente, ma cederà l’opera al miglior offerente, anche se la cifra dovesse restare bassa. La tela ha ricevuto – nel momento in cui scriviamo – offerte per 45 euro. Per vedere tutte le fotografie del quadro, leggere la scheda e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI.