L’occasione del giorno alle aste on line. Giovane donna con bambini. Offerte ferma a 120 euro. Olio su tela del ‘700-‘800



Un dipinto gioioso, che trae origine dalla Sacra Famiglia, declinando il soggetto in chiave laica, all’interno di una nobile dimora, va all’asta, in queste ore, on line, sul sito Catawiki. Un momento di gioia pacata, nell’unione tra la donna e i bambini. Il dipinto è un olio su tela settecentesca. La datazione potrebbe coprire un arco che va dalla fine del Settecento agli inizi dell’Ottocento, in un percorso temporale parallelo a quello di Goya. Il quadro misura 60 x 40 centimetri. Nel momento in cui scriviamo, le offerte sono ferme a 120 euro. Il venditore non pone un prezzo di riserva. Non fissa cioè un minimo economico sotto il quale non cedere il quadro. Cosa significa? Che l’opera sarà aggiudicata anche a cifre modeste, nel momento in cui l’asta avrà termine. Per vedere tutte le fotografie dell’olio antico, leggere la scheda e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI.