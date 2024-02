L’occasione del giorno alle aste on line. Suggestiva nevicata impressionista. Olio su tela. Offerte ferme a 111 euro



01 febbraio 2024 – Un quadro alla Monet, dipinto da Leon Riket (1876-1938), un impressionista belga che colse le suggestioni dei paesaggi francesi, va all’asta in queste ore, on line, sul sito Catawiki . Riket si formò all’Accademia di Anversa e all’Istituto Nazionale Superiore di Belle Arti di Anversa con Franz Courtens. Dipinse paesaggi, marine, scene domestiche e nature morte floreali. Il dipinto all’asta on line misura

55×75 cm ed è un olio su tela dai colori molto equilibrati sotto il profilo tonale. Nel momento in cui scriviamo le offerte sono ferme a 111 euro. Per vedere ingrandimenti, leggere la scheda e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI