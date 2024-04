L’occasione del giorno alle aste on line. Offerte ferme a 900 euro. Impressionista. Giovane donna in rosa che legge nel parco



Una giovane donna, elegante, in abito rosa, legge un libro sulla panchina di un parco. Siamo tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, in Francia. L’impressionismo impera. Questo intenso dipinto, ricco di luce e di pace, di bellezza e di gioia, va all’asta in queste ore on line sul sito Catawiki. Il quadro, olio su tela, è di 53 cm x 43 cm. senza cornice e 74 cm x 66 cm con la cornice, inclusa nella cessione di vendita. Il bel dipinto ha ricevuto offerte per 900 euro. Per vedere tutte le foto del quadro, compreso l’antico retro della tela, leggere la scheda e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI