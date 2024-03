L’occasione del giorno alle aste on line. Olio su tavola antica. Deliziosa “Allegoria dell’Abbondanza”. Offerte ferme a 110 euro



Una tavoletta – olio su tavola – che rappresenta l’abbondanza – e che si rivela pertanto benaugurante – va all’asta on line, in queste ore, sul sito Catawiki. L’osservazione delle immagini consente di affermare che il legno è piuttosto antico sia per elementi di consunzione pluricentenaria che per taglio manuale dell’essenza. L’opera è di buona fattura e d’elegante soggetto, secondo modalità tardo cinquecentesche. Il dipinto viene dichiarato dal venditore come opera del XVIII -XIX secolo, ma potrebbe essere precedente. Per vedere tutte le foto del quadro, leggere la scheda con ogni info e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI