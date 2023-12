L’occasione del giorno alle aste on line Giovane santa che legge. Elegante dipinto del ‘500-‘600. Offerte ferme a 295 euro



Un notevole dipinto di scuola spagnola, olio su tela, opera realizzata tra il Cinquecento e il Seicento, va all’asta in queste ore on line sul sito Catawiki. Il soggetto è elegantissimo. Il pacato e assorto volto della giovane donna si illumina grazie al piccolo libro che appare nella parte inferiore del quadro. Il dipinto – come risulta evidente dall’apparato fotografico dell’asta – presenta una lavorazione e una tela antica, poi reintelata nell’Ottocento. Nel momento in cui scriviamo, le offerte sono ferme a 295 euro. I nostri esperti lo segnalano pertanto ai lettori. Per vedere tutte le foto, conoscere gli altri dettagli e per dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI