L’occasione del giorno. Quadro floreale del Seicento di stile caravaggesco all’asta on line. Offerte ferme a 1 euro

Durante la prima parte del periodo romano, Caravaggio lavorò nella bottega del cavalier D’Arpino in cui dipingeva fiori. Un’occupazione temporanea che comunque non disdegnò perché l’artista lombardo affermava, in sintesi, che ci vuole la stessa maestria nel dipingere fiori che nell’affrontare gli altri generi. Fino ad oggi , la critica non ha – al di là di qualche ipotesi – identificato le opere floreali d’esordio del grande maestro, che furono numerose quanto le “teste”, cioè dipinti di volti umani, che realizzava rapidamente, nella misura di tre al giorno. Un quadro romano del Seicento, proveniente dall’area romana, che risente dei fondi scuri del Caravaggio va all’asta in queste ore sul sito Catawiki . L’opera – olio su tela, applicata su tavola, cm 50 x37, 66 x 52 con cornice ottagonale coeva – proviene da una collezione privata. Il dipinto è segnalato dai nostri esperti cone “Occasione del giorno alle aste on line”. Per la qualità dell’opera e per il prezzo, il quadro merita assolutamente attenzione. Nel momento in cui scriviamo il quadro ha ricevuto una sola offerta, per 1 euro. Per vedere le altre fotografie del quadro, leggere la scheda e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI .

