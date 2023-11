Operai scoprono un vaso di monete di 2000 anni fa. E’ il tesoro del tempio. Lo nascondono, ma vengono sorpresi. Nel blocco anche immagini derivate da Augusto

Il rinvenimento è avvenuto qualche giorno fa in una stupa – edificio a forma di cupola eretto come santuario buddista – nel sito patrimonio mondiale dell’UNESCO di Mohenjo Daro durante lavori di conservazione nella provincia del Sindh in Pakistan. Mohenjo-daro, conosciuta anche come la “collina dei morti”, è un’antichissima città risalente all’Età del bronzo, situata sulla riva destra del fiume Indo nella regione attuale del Sindh, in Pakistan, a circa 300 km a nord-nord-est di Karachi. Questa città, insieme ad Harappa, rappresenta una delle più grandi della civiltà della valle dell’Indo, sviluppandosi tra il 3300 e il 1300 a.C. Essa fu abitata anche in tempi successivi.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis