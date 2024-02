Passeggiata nei pressi della riva del fiume. Pensa che sia una pietruzza, invece… Cos’è stato trovato, cosa rappresenta

Una gemma rettangolare di vetro tagliato di colore azzurro proveniente da un anello da dito, di data post medievale è stata trovata nei pressi del Tamigi e denunciata, nei giorni scorsi, presso l’autorità archeologica. La misteriosa pietra d’anello antico è stata rinvenuta casualmente presso il fiume Tamidi in circostanze che non sono ancora state rese pubbliche. La “pietra” ha la forma che gli inglesi definiscono come prodotta da taglio-tavola, con dorso convesso e bordi smussati sul davanti, che è piatto e inciso con uno scudo araldico raffigurante un toro, in piedi a destra (a sinistra nell’impronta), con mezzaluna sopra, il tutto entro una bordura di pallini. Il motivo, inserito in uno scudo, privo, però, di armi e di corona, rinvia ad elementi araldici. Non è escluso che l’anello fosse una sorta di trascrizione allegorica figurata del cognome di chi lo indossava.

Da quello che risulta dell’immagine del verso, è visibile un secondo toro sormontato da altre lune dalle corna taurine. Oltre a pensare a un possibile “stemma parlato” – che ricostruisse, attraverso il geroglifico dell’immagine, il suono di un cognome si può ipotizzare a un’immagine beneaugurante legata alla costellazione del toro.

L’elemento decorativo vitreo dell’anello ha una Lunghezza di 10,9 mm, una larghezza di 8,6 millimetri, uno spessore di 3,7 millimetri. Il peso è di 0,93 g.​