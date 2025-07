Vermeer – Psicologia, perché siamo attratti dalla Ragazza con l’orecchino di perla?

La potenza sviluppata da quell’icona si basa sul comportamento della giovane donna, che presentandosi quasi di spalle, ruota il collo, guardando quello chi sta dietro di sé e abbandonando poi la pupilla in uno spazio trasognato. Girare la testa non appartiene alla tradizione posturale della donna. Ne rappresenta un’eccezione amorosa, giustificata esclusivamente da un intenso interesse suscitato dal maschio.

Jan Vermeer (1632–1675), Ragazza con l’orecchino di perla

Il volto girato, lo sguardo che coglie lo spettatore dietro di sé, senza affrontarlo direttamente con l’incontro degli occhi. Alcuni quadri – al di là dell’abilità pittorica di chi li ha dipinti e pertanto della qualità artistica da cui sono connotati – creano una breccia empatica immediata in chi li osserva.

Psicologia di una postura inattesa

Il motivo? I personaggi assumono una postura iconicamente legata alla psicologia del profondo. È il caso de “La ragazza con il turbante”, o meglio “La ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer, al quale, anni fa, è stato dedicato anche un romanzo omonimo. L’autrice ha ben colto il valore iconico di quell’immagine, che precedentemente era nota a una cerchia piuttosto ristretta di appassionati d’arte, e l’ha rilanciata, attraverso una storia d’amore, nell’immaginario collettivo.

La potenza sviluppata da quell’icona si basa proprio sul comportamento della giovane donna: ruota il collo, spostando il volto quasi all’altezza della spalla, imponendo il massimo grado di angolazione agli occhi per guardare chi sta dietro di lei; poi, abbandona la pupilla in uno spazio trasognato.

Una postura che esalta la sensualità – e resta contemporanea

Girare la testa e portare lo sguardo al massimo punto consentito dalla rotazione dell’occhio non appartiene alla tradizione posturale femminile: rappresenta, anzi, un’eccezione amorosa, giustificata solo da un intenso interesse suscitato da chi si trova dall’altra parte del quadro. La ragazza ci guarda come se noi fossimo un amante possibile, oppure un’amica. Nel passato, “voltarsi indietro per guardare” non era comportamento da bon ton.

Oggi, però, questa postura ha trovato nuova vita nella fotografia di moda, nei ritratti e negli scatti di modelle, dove lo sguardo in diagonale e la testa ruotata trasmettono mistero, sensualità e fascino. Basta sfogliare una qualsiasi rivista di moda per riconoscere la medesima posa rubata alla pittura di Vermeer: un messaggio di apertura, vulnerabilità e insieme controllo della scena.

Il segreto dello sguardo e la proiezione psicologica

La posizione della giovane donna fa scattare un meccanismo proiettivo di riservata seduzione nella spettatrice – che può identificarsi con la ragazza – e rende lo spettatore vigile, poiché la posizione della donna potrebbe significare che egli ha destato in lei un interesse, una curiosità, forse sessuale, con un atteggiamento sì sfrontato, ma temperato da timidezza e grazia.

La perla all’orecchio resta legata, infine, a un’immagine di purezza e di mancanza di provocazione palese. Risalta, nella sua immagine lunare, un femminilità discreta, conchiusa, che alimenta, accanto ad altri segni più profondi, la percezione dell’uomo di trovarsi di fronte a una possibile compagna, una donna-moglie.

Curiosità sulla “Ragazza con l’orecchino di perla”

Titolo originale: Het meisje met de parel

Autore: Johannes Vermeer

Datazione: ca. 1665

Collocazione: Mauritshuis, L’Aia

La “Ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer non è un ritratto nel senso tradizionale del termine, ma una “tronie”: uno studio sul volto, sui costumi e sulle espressioni. Rimasta a lungo nell’ombra rispetto ai capolavori più celebri, fu riscoperta dal grande pubblico solo nel Novecento. La sua fortuna iconica crebbe anche grazie al romanzo di Tracy Chevalier (1999) e alla trasposizione cinematografica, che hanno contribuito a fissare l’immagine della giovane donna nell’immaginario globale.

Oggi è considerata uno dei simboli universali della grazia enigmatica, capace di attraversare quattro secoli restando incredibilmente attuale..

