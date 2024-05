Recuperato dopo 23 anni il prezioso orologio con automi rubato dal maniero. Come funziona, com’è stato trovato

Nel 2001, un colpo audace colpì Preston Manor a Brighton, quando un raro orologio automatico musicale del XVIII secolo scomparve nel nulla. Tuttavia, vent’anni dopo, la storia di questo prezioso pezzo d’antiquariato ha avuto una svolta sorprendente. La polizia del Sussex ha annunciato il recupero dell’orologio, un evento che ha fatto eco attraverso il mondo dell’arte e dei musei.

L’orologio, realizzato da Thomas Hunter Jr. di Londra tra il 1760 e il 1770, è una straordinaria combinazione di ingegneria, arte e musica. Si tratta di un orologio da tavolo a staffa con decorazioni marittime dipinte sul quadrante. Ma la sua caratteristica più distintiva è la sua dualità funzionale: non solo è un orologio, ma è anche un automa musicale. Ogni ora, al suono del campanile, le navi dipinte sopra il quadrante si mettono in movimento, navigando tra le onde al ritmo della musica.

Il personale ha affermato che l’orologio era molto apprezzato dai visitatori, soprattutto dai bambini, perché le navi a vela si muovevano al ritmo della musica quando l’orologio suona ogni ora.

Gli addetti rimasero scioccati nel vedere due uomini rubare l’orologio musicale dai locali il 12 febbraio 2001. I ladri fuggirono dalla scena a bordo di un veicolo parcheggiato nelle vicinanze, ma nonostante un’indagine approfondita da parte della polizia del Sussex, non sono mai stati rintracciati.

Tuttavia, il Rural Crime Team delle forze dell’ordine ha recuperato l’oggetto da una casa d’aste, dopo che l’Art Loss Register – il più grande database privato al mondo di opere d’arte e oggetti d’antiquariato rubati che monitora il mercato dell’arte globale per identificare pezzi registrati – ha informato i musei di Brighton & Hove che era in vendita.

Il sergente dell’RCT Tom Carter ha dichiarato: “Il museo ci ha avvisato, il che significa che ho potuto partecipare e ritirare in sicurezza l’orologio prima che fosse venduto. L’orologio era stato precedentemente venduto dalla stessa casa d’aste 20 anni fa in buona fede a un collezionista, che lo aveva poi rimesso in vendita l’anno scorso.

“Purtroppo la casa d’aste non aveva alcuna provenienza dell’orologio al momento della vendita originale, il che significa che l’indagine non ha potuto procedere oltre. Nonostante ciò, siamo lieti di aver potuto restituire questo oggetto storico al legittimo proprietario, nei giorni scorsi.”

L’orologio a staffa Thomas Hunter Jr è un raro orologio del XVIII secolo (1760-70 circa) del migliore orologiaio inglese, con squisite decorazioni dipinte sopra il quadrante dell’orologio. I motivi marittimi potrebbero essere stati uno dei motivi per cui la famiglia Stanford, proprietaria di Preston Manor, acquistò l’orologio. Era collocato in una stanza esposta a sud che guarda verso il mare.

L’orologio si trovava a Preston Manor almeno dal 1905. È stato lasciato dalla famiglia Stanford che ha presentato alla Brighton Corporation Preston Manor e il suo contenuto nel 1932. Ha un collegamento diretto con la storia municipale di Brighton e la storia antica dei musei di Brighton & Hove .

Hedley Swain, CEO dei musei di Brighton & Hove, ha dichiarato: “Siamo così entusiasti che questo meraviglioso oggetto ci sia stato restituito dopo così tanto tempo. Vogliamo ringraziare la polizia del Sussex e l’Art Loss Register per il loro duro lavoro nel riportare l’orologio nella sua sede.

“Si tratta di un oggetto importante, non solo per la sua rarità e bellezza, ma perché ha un legame diretto con la storia municipale di Brighton e con la storia antica dei musei Brighton & Hove.

“Il nostro obiettivo è garantire che l’orologio torni a funzionare in modo da poterlo esporre ancora una volta a Preston Manor.”

Lucy O’Meara dell’Art Loss Register ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di condividere il nostro recente recupero di un orologio a staffa della fine del XVIII secolo di Thomas Hunter Jr. È stato messo in vendita presso una casa d’aste responsabile che aderisce al servizio di due diligence dell’ALR per proteggere gli acquirenti. Il gruppo di ricerca dell’ALR ha identificato l’oggetto come corrispondente, nonostante l’ampio restauro e l’alterazione dell’orologio. Aveva terminali di urna diversi e piedini diversi che a prima vista sembravano essere un orologio diverso. Questo era uno degli oltre 400.000 articoli che il nostro team di esperti confronta ogni anno con il nostro database.

“La nostra squadra di recupero – conclude Lucy O’Meara – ha utilizzato le proprie capacità investigative per confrontare le venature del legno che corrispondevano esattamente. Dopo aver identificato la corrispondenza, il nostro team ha collaborato con la casa d’aste e ha informato i musei di Brighton & Hove dell’ubicazione dell’orologio rubato. La squadra anticrimine rurale della polizia del Sussex ha poi recuperato l’oggetto dalla casa d’aste e lo ha restituito al museo”.