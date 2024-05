Resti di 3 bambini, coralli macinati e corna di cervo. I misteri di un serbatoio magico del ‘500 scoperto ora dagli archeologi

Un chultún a forma di bottiglia, una struttura solitamente utilizzata dai Maya per raccogliere l’acqua piovana, è stato scoperto nel pavimento di una grotta da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico (INAH). La grotta si trova all’interno del Parco Nazionale di Tulum, il sito di una città Maya fortificata situata sulla costa caraibica della penisola dello Yucatán. L’archeologo Enrique Marín Vázquez ha affermato che il chultún misura 2,48 metri di diametro e 2,39 metri di profondità, presenta un ingresso rettangolare, lungo 54 centimetri e largo 46 centimetri.

Sulla superficie del terreno, lui e i membri del suo team hanno trovato un sottile strato di corallo macinato. Sotto il corallo, hanno scoperto uno strato di argilla rossastra sopra strati di pietre e cenere di medie dimensioni. Lo strato finale del chultún era costituito da ossa umane e pietre bruciate. Potrebbe essere stato costruito all’incirca nel periodo in cui Tulum fu occupata per la prima volta, tra il 1250 e il 1521 d.C., ha spiegato. Due strutture simili trovate all’esterno della grotta venivano probabilmente utilizzate per raccogliere l’acqua piovana, ma questo chultún potrebbe essere stato inizialmente costruito all’interno come magazzino per cibo e piante. I ricercatori suggeriscono, tuttavia, che in seguito sia stato utilizzato in rituali, forse legati alle sepolture umane rinvenute nella grotta.

Il chultún differisce da altri trovati nell’area murata di Tulum, poiché è situato all’interno di un edificio e sembra non essere stato utilizzato come serbatoio d’acqua, ma piuttosto come deposito di alimenti, piante e per scopi rituali.

I resti umani scoperti sono attualmente oggetto di indagine presso il Laboratorio di Antropologia Fisica del Centro INAH Quintana Roo, dove si ipotizza che possano appartenere a tre bambini sepolti con altri oggetti ritrovati come corna di cervo, denti di squalo e orecchini di conchiglia.

I lavori archeologici in corso a Tulum includono piccole manutenzioni delle aree aperte al pubblico, la pulizia e il consolidamento delle strutture degli edifici e l’integrazione del Complesso di Nauyacas nel percorso di visita della zona archeologica. L’INAH si impegna a proteggere e preservare le vestigia scoperte, che al momento non sono accessibili al pubblico, ma si sta lavorando a un tour virtuale per consentire una visione dell’interno del chultún.

In conclusione, il chultún di Tulum offre uno sguardo affascinante sulle pratiche idriche e rituali delle antiche civiltà Maya e rappresenta un importante contributo alla comprensione della storia e della cultura della regione.