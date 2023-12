Analisi Dna. Donne indoeuropee, belle e ricercatissime, sedussero al Nord i contadini del Neolitico

di Redazione

Stile arte è un quotidiano di cultura, arte e archeologia fondato nel 1995 da Bernardelli Curuz

Kirkwall (Scozia) 4 dicembre 2023 – Ogni verifica genetica conferma gli studi recenti. Le Orcadi -isole scozzesi – hanno subito un’ondata di immigrazione durante l’età del Bronzo così grande da sostituire la maggior parte della popolazione locale, ha rivelato l’antica analisi del DNA.

Gli esperti affermano che, a differenza di qualsiasi altro luogo, i nuovi arrivati ​​​​dell’età del bronzo sulle isole erano per lo più donne. I risultati dello studio condotto dall’Università di Edimburgo sono stati pubblicati in queste ore su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Gli agricoltori locali sposarono con molto piacere e diffusamente le donne immigrate che discendevano dalle tribù dei pastori che venivano dalle steppe, che utilizzavano il cavallo e il carro e che parlavano le lingue indoeuropee. Queste donne avevano capelli e occhi tra il castano e il marrone intenso, la pelle chiara, ma tendente all’ambrato e riflessi olivastri. Ed erano piuttosto alte, rispetto alla media europea. I genetisti hanno stabilito senza ombra dubbio che esse appartenessero o discendessero dalle tribù dalle steppe a nord del Mar Nero.

I maschi immigrati, al contrario, giunsero in modo sporadico in questi luoghi e non sposarono le figlie degli agricoltori locali, che forse appartenevano a un lignaggio superiore. Le donne immigrate – probabilmente le più avvenenti – sposavano i contadini locali, mentre le restanti restavano sul continente e divenivano mogli dei componenti della propria tribù.

Le isole Orcadi, alle quale approdarono le indoeuropee, sono un arcipelago della Scozia, nel Regno Unito. Situate al largo della costa settentrionale della Gran Bretagna, si trovano a 16 km a nord della costa settentrionale di Caithness e comprendono circa 70 isole, di cui 20 sono abitate.

Sebbene i lignaggi maschili della popolazione neolitica originaria siano sopravvissuti per almeno altri mille anni dall’età del ferro, che seguì l’età del bronzo, furono in gran parte sostituiti e oggi sono evanescenti rari.

I ricercatori delle università di Edimburgo e Huddersfield hanno combinato l’archeologia con lo studio del DNA antico dei resti umani dell’età del bronzo per far luce su questo momento cruciale per le isole.

Circa 5200 anni fa, durante il periodo neolitico, quando l’agricoltura prese piede per la prima volta, le Orcadi erano un centro culturale estremamente influente. Tuttavia, quando l’Europa si trasferì nell’età del bronzo circa 4500 anni fa, l’influenza delle isole diminuì e presumibilmente divenne più insulare.

Nonostante ciò, dopo aver studiato i resti umani dal sito di Links of Noltland sulla remota isola settentrionale di Westray, il team di ricerca ha concluso che le Orcadi hanno subito un’immigrazione su larga scala durante l’età del bronzo.

I nuovi arrivati ​​furono probabilmente i primi visitatori delle Orcadi a parlare lingue indoeuropee e portavano antenati genetici derivati ​​in parte da allevatori che vivevano nelle steppe a nord del Mar Nero.

Questa migrazione di persone rispecchiava ciò che stava accadendo nel resto della Gran Bretagna e in Europa nella prima e nella media età del bronzo, affermano gli esperti.

In gran parte dell’Europa, l’espansione degli allevatori alla vigilia dell’età del bronzo era tipicamente guidata dagli uomini. Ma alle Orcadi i ricercatori hanno trovato esattamente il contrario. I nuovi arrivati ​​dell’età del bronzo erano principalmente donne. La sopravvivenza nelle Orcadi dei lignaggi maschili della popolazione neolitica originaria per almeno altri mille anni non si vede da nessun’altra parte.

I ricercatori ritengono che le Orcadi siano così diverse a causa della stabilità a lungo termine e dell’autosufficienza delle fattorie sulle isole, che i dati genetici suggeriscono potrebbero essere state dominate dai maschi dal picco del Neolitico. Quando una recessione a livello europeo colpì verso la fine del Neolitico, gli agricoltori delle Orcadi potrebbero essere stati in una posizione unica per resistere a tempi più duri e mantenere il controllo sulla popolazione con l’arrivo dei nuovi arrivati.

Ciò implica che le Orcadi fossero molto meno insulari di quanto si pensasse da tempo. C’è stato un lungo periodo di integrazione dei maschi indigeni con i nuovi arrivati ​​dal sud per molte generazioni, dicono gli esperti.

È assolutamente affascinante scoprire che il lignaggio genetico maschile neolitico degli Orcadi è persistito per almeno 1000 anni nell’età del bronzo, nonostante la sostituzione del 95% del resto del genoma da parte di donne immigrate. Questo lignaggio è stato poi sostituito a sua volta e dobbiamo ancora trovarlo nella popolazione odierna.

La ricerca è stata coordinata dal Professor Jim Wilson della Cattedra di genetica umana all’Usher Institute dell’Università di Edimburgo. Lo studio, che appare in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), è stato supportato da un programma di borse di studio di dottorato Leverhulme Trust, Historic Environment Scotland e Medical Research Council. Per leggere il saggio scientifico, clicca qui