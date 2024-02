Scavi nel sotterraneo. Trovano una scatola di pietra con 9 scomparti. Studiano il contesto. A cosa poteva servire. Ipotesi?

Un’enigmatica e rara scatola di pietra del periodo del Secondo Tempio, scoperta negli scavi dell’Autorità per le Antichità nella Città di David, è esposta al pubblico per la prima volta, in queste ore, al Museo di Israele

Il contenitore a nove scomparti risale a circa 2.000 anni fa. Il manufatto, insolito nella sua progettazione, è stato scoperto negli scavi dell’Autorità per le Antichità nella Città di David nel Parco Nazionale attorno alle mura della Vecchia Gerusalemme, finanziati dall’Associazione Elad e in collaborazione con il Ministero del Patrimonio.

“La scatola – dice l’autorità israeliana per l’antichità – è di forma quadrata, misura 30×30 cm ed è realizzata in pietra calcarea tenera (Kirton) lavorata da uno scultore. E’ divisa in nove celle quadrate, simili per dimensioni e volume. I lati dell’oggetto, scoperto negli scavi lungo la strada a gradini della città A David in uno strato di rovine della fine del periodo del Secondo Tempio, anneriti, e sembra essere stato bruciato durante gli eventi della Grande Rivolta che portarono alla distruzione di Gerusalemme. Il vaso a nove scomparti fu scoperto tra i resti di un edificio che sorgeva accanto alla strada a gradini e che veniva utilizzato come negozio”.

I ricercatori ipotizzano che il contenitore fosse utilizzato per attività commerciali e per la presentazione di merci in quantità piccole e misurate. Forse contenevano droghe e spezie? Secondo i responsabili degli scavi, il dottor Yuval Baruch e Ari Levy dell’Autorità per le Antichità, “negli scavi della strada terrazzata, dove è stato scoperto il vassoio, sono stati rinvenuti anche molti altri oggetti che testimoniano la vivace attività commerciale. Sono stati rinvenuti, tra l’altro, recipienti per la conservazione di vasellame e vetreria, impianti di produzione mobili e fissi, attrezzature per cucinare, strumenti per misurare i volumi, monete e numerosi pesi in pietra, di vario valore, a testimonianza dell’attività commerciale di un vivace mercato urbano che operava lungo la strada. La strada, che era la strada principale della città 2000 anni fa, era utilizzata dai pellegrini e collegava la Piscina di Shiloh al Monte del Tempio. Sembra, quindi, che anche il vaso con le celle sia legato all’attività commerciale che si svolgeva sulla strada.”

Il sistema economico e commerciale che operava a Gerusalemme durante il periodo del Secondo Tempio era di natura simile a quello esistente nelle altre città del mondo romano. Era un’economia basata sulla produzione locale di beni di consumo e sulla loro vendita nei mercati, insieme all’importazione di altri prodotti, alcuni anche esotici. Nel frattempo, c’erano anche aspetti particolari del commercio a Gerusalemme, che veniva condotta come città del tempio. Molti aspetti della vita quotidiana e del commercio erano condotti alla luce del tempio, e ciò si esprime, in particolare, nell’estrema severità degli abitanti della città e della Francia sulle leggi di impurità e purezza. Per questo è stato addirittura istituito il detto “una violazione della purezza in Israele”. Tra i reperti archeologici distinti che rappresentano il fenomeno, spiccano gli strumenti in pietra, migliaia dei quali furono scoperti negli scavi in ​​tutta la città antica e nei suoi dintorni.

Le ragioni per utilizzare strumenti fatti di pietra sono halachiche e affondano le loro radici nel riconoscimento halachico che la pietra, a differenza degli strumenti fatti di argilla e metallo, non riceve impurità. Per questo motivo è stato possibile addirittura utilizzare gli strumenti di pietra nel tempo e ciclicamente. Sembra, quindi, che la scatola di pietra con le celle della Città di Davide sia anche legata in un modo o nell’altro alla peculiare economia di Gerusalemme, quella che veniva condotta all’ombra del tempio e sotto la stretta osservanza delle leggi di impurità e purezza. Per questo motivo può anche essere considerato un distinto reperto di Gerusalemme. Lo dicono Levy e il dottor Baruch.

Ma a cosa serviva lo strumento con le cavità cubiche?

Frammenti di un oggetto simile furono scoperti circa 50 anni fa dall’archeologo Nachman Avigad negli scavi del quartiere ebraico, e furono da lui scherzosamente chiamati “ciotola di cracker“. Questo soprannome “si attacca” all’oggetto e da allora viene utilizzato anche da alcuni ricercatori che si occupano dell’argomento. Da allora sono stati rinvenuti altri frammenti di questo tipo di vaso, tutti a Gerusalemme, e soprattutto negli scavi della Città di David, ma quello recentemente scoperto è l’unico esemplare completo conosciuto nella ricerca archeologica. Eppure, in questa fase della ricerca, la risposta all’enigma del manufatto e del suo utilizzo rimane ancora senza risposta.

**

Secondo Dodi Mbaruch, curatore senior della Divisione Archeologica del Museo di Israele , “La scatola è stata trovata rotta in molti pezzi con parti mancanti. I frammenti sono stati trasferiti al Laboratorio di Conservazione degli Artifatti del Museo di Israele, dove sono stati conservati e restaurati da Victor Uziel -. I nostri laboratori di conservazione, sanno ricevere reperti frantumati direttamente dal territorio e portarli dalla “modalità scavo alla modalità esposizione”.Abbiamo collocato la scatola nella nostra esposizione permanente, insieme ad un gruppo dei reperti spettacolari provenienti dalle lussuose case di Gerusalemme risalenti alla fine del Secondo Tempio – arazzi colorati, lampadari e magnifici vasi di gres e metallo – siete invitati a venire a vederli”.