Trovato su una tavoletta un atto costitutivo di un’azienda di 4mila anni fa. Oro nel capitale sociale. I soci. Le penali e i dividendi.

Una tavoletta di 4.000 anni trovata a Kültepe mostra che la prima azienda in Anatolia fu fondata da 12 persone con 15 chilogrammi d’oro.

Gli scavi effettuati nelle rovine di Kültepe Kaniş-Karum sull’autostrada Kayseri-Sivas hanno fatto luce sul passato commerciale dell’area. Nei primi anni del II millennio, gli Assiri fondarono numerosi insediamenti commerciali in Anatolia. Il periodo delle colonie assire, che copre i primi due secoli circa del secondo millennio, è comunemente noto come Età del Bronzo Medio. Durante questa epoca, gli Assiri furono molto attivi nel commercio internazionale e nelle iniziative commerciali.

Il punto focale delle operazioni mercantili era la città di Nesa o Kanesh (Kültepe, conosciuta anche come Kanesh o Nesha). Kültepe è considerato uno dei centri commerciali più antichi dell’Anatolia e ha una storia di 6mila anni. Gli scavi vanno avanti ininterrottamente da 75 anni e finora sono state rinvenute più di 20mila tavolette cuneiformi. Queste tavolette rivelano dettagliatamente le attività commerciali del periodo. Tante l’informazioni raccolte nel passato, tante anche quelle che emergono nella nostra contemporaneità.

Fikri Kulakoğlu, capo degli scavi di Kültepe, ha affermato che la prima azienda in Anatolia è stata fondata 4mila anni fa da 12 persone con 15 chili d’oro. Il Prof. Dr. Kulakoğlu afferma che la maggior parte delle tavolette di Kültepe erano per scopi commerciali e venivano registrati tutti i tipi di transazioni finanziarie. In queste tavolette sono riportati molti dettagli, dalle spese delle carovane ai rapporti di credito e debito. Ciò dimostra che Kültepe era a quel tempo un centro commerciale molto attivo e grande.

Il Prof. Dr. Kulakoğlu ha dichiarato che dalle informazioni ottenute dalle tavolette risulta che la prima società fondata in Anatolia è stata fondata con un capitale di 15 chilogrammi d’oro e che questa società aveva 12 soci. Ciascun partner divenne azionista della società versando oro in proporzioni diverse nel capitale sociale, con il quale si iniziarono a fare investimenti. Il capitale della società fu gestito per 12 anni da un commerciante di nome Amur Ishtar e un terzo del profitto fu condiviso. Tutte le transazioni relative alla società sono state sigillate e registrate in presenza di testimoni. Kulakoğlu ha detto che c’erano clausole precise. Una di queste:”Se vuoi ritirare la tua quota del capitale della società prima della scadenza, ti verranno dati circa 4 chili d’argento invece di 1 chilo d’oro. Se ritiri il tuo capitale prima della scadenza, stai subendo una perdita. In altre parole, è garantito che il capitale rimarrà in essere per un lungo periodo di 12 anni”.

Questo è il periodo in cui iniziò la scrittura in Anatolia. Naturalmente si tratta della prima dichiarazione della prima società in Anatolia, in un certo senso di un atto societario. Appare qui per la prima volta in Anatolia”, ha detto. Le tavolette di argilla non contengono solo informazioni commerciali. In queste tavolette sono inclusi anche molti dettagli della vita sociale come contratti di matrimonio, divorzi, documenti di eredità e procedure notarili. Ciò dimostra che Kültepe è una grande fonte per comprendere la vita sociale ed economica del periodo.