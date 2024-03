Anelli medievali e rinascimentali trovati in campagna. Una pioggia di soldi all’asta e per chi li ha trovati. La donna misteriosa



Un gran numero di anelli storici scoperti dai rilevatori di metalli hanno fornito i punti salienti dell’asta di Noonans dei giorni scorsi (marzo 2024). Un esempio notevole è l’Ashfield Ring. Questo raro anello con sigillo d’oro da donna, risalente al XVII secolo, intorno al 1615-1620, è stato trovato a Roydon, Suffolk, dal falegname in pensione Alan Rumsby, all’età di 75 anni, il 4 ottobre 2020.

Aveva cercato più volte senza successo nel campo di stoppie dove aveva trovato questo anello. Alla fine lo aveva trovato nascosto a una profondità di una ventina di centimetri.

È stato il primo “oro” trovato da Alan in più di 10 anni di ricerche. “Solo dopo che è stato portato al Museo ho capito quanto fosse significativa questa scoperta”, ha detto.

Il British Museum aveva inizialmente dichiarato interesse per l’acquisizione dell’anello, ma in seguito ha abbandonato il progetto di acquisto, consentendo ad Alan di venderlo per conto suo e per il proprietario terriero, con il quale – come prevede la legge del regno Unito, dividerà il guadagno della vendita.



Il luogo del ritrovamento dell’anello femminile si trova a cinque miglia dalla casa padronale di Brockdish che, nel XV secolo, era di proprietà di John Tendring. E’ tra le componenti femminili della famiglia, che si indaga. Una delle sue cinque figlie (e coeredi), Cecily, divenne la seconda moglie di Robert Ashfield (1409-1459) di Stowlangtoft Hall, a circa 15 miglia di distanza. Il figlio di Robert Ashfield, dal suo primo matrimonio, Robert Ashfield (1430-1482) sposò Florence Boteler, la figlia di John Boteler e Joan Mapersall (la figlia di John Mapersall di Mapersal o Meppersall, Bedfordshire). Il loro pronipote, Robert Ashfield (1537-1613), ebbe cinque figli e quattro figlie. Il loro terzo è Thomas Ashfield sposato con Ellen Holditch e hanno avuto due figlie, Dorothy e Penelope Ashfield.

Come ha spiegato Nigel Mills, Artefact and Coin Expert presso Noonans: “L’anello è storicamente importante perché è estremamente raro trovare un anello con sigillo di questo periodo indossato da una donna. Ciò è indicato mediante uno stemma a forma di losanga sul castone dell’anello. Gli stemmi sono divisi in quattro, ciascuno dei quali rappresenta il suo patrimonio familiare ancestrale, vale a dire Ashfield; Tendere; Botelier e infine Mapersall. La stella a cinque punte al centro dello stemma rappresenta un terzo figlio quindi crediamo che l’anello fosse di proprietà di Dorothy Ashfield nata nel 1594, la figlia maggiore del terzo figlio Thomas Ashfield di Hopton nel Suffolk e di sua moglie Ellen Holditch di «Ranworth nel Norfolk.»

La forma a losanga dello stemma veniva utilizzata già nel XV secolo per denotare una donna non sposata. La stima è di sterline 14.000-16.000.

Un altro punto forte dei rilevatori in questa vendita è un anello in oro e smeraldi della fine del XIII secolo trovato vicino a Chipping Ongar, Essex.

Presenta uno smeraldo cabochon rettangolare incastonato all’interno di un castone rialzato a forma piramidale di forma rettangolare trasversale. Il cerchio è a sezione D. L’esterno è decorato su ciascun lato della lunetta con un quadrifoglio e un trifoglio al centro. Il cerchio con più anelli è punzonato all’interno di forme a losanga che si fondono in spirali. Misura 22 x 25 mm e ha una stima indicativa di sterline 5.000-6.000.

Un altro anello rilevatore trovato a Eartham, vicino a Fontwell nel West Sussex, è venuto alla luce nel novembre 2019. La vicina chiesa di Santa Margherita del XII secolo viene menzionata per la prima volta nel 1157 quando il vescovo Ilario la donò a Richard, il cappellano di Chichester.

Secondo un rapporto verbale di GCS, il cabochon è confermato come pasta vitrea, mentre la legenda inscritta attorno all’esterno dell’anello è in caratteri lombardi e recita ‘SI ESTRE ∙ I PVIS ∙ PARTIR ∙ NON ∙ AVIS ∙ VALETE’. È probabile che si tratti di un proverbiale motto francese che si traduce come “Così essere e poi separarsi non è degno di (buona) opinione”. In alternativa può essere tradotto come ‘Se siamo separati, questo non ha valore/è inutile’. La stima è di sterline 4.000-5.000.

Un ulteriore ritrovamento rivelatore offerto in vendita è una matrice di sigilli dell’inizio del XIV secolo. È stato scoperto vicino a Fingrith Hall, un insediamento registrato nel Domesday Book a Blackmore nell’Essex. Qui esisteva anche un Priorato Agostiniano prima della sua soppressione nel 1525.

La faccia del sigillo è incisa con uno scudo recante una testa di cervo di profilo, il campo tratteggiato e bordato da un’iscrizione in caratteri lombardi che recita “s’oov hic ami brovthertov” (Seal è amico di Brotherton). Il cognome Brotherton ha origine nel North Yorkshire nel villaggio di Brotherton. Tommaso di Brotherton, 1° conte di Norfolk (1300-1338) era il quinto figlio di Edoardo I. Fu sepolto nell’Abbazia di Bury St Edmunds. La faccia del sigillo è praticamente priva di segni e tutti i dettagli rimangono nitidi. La stima è di £ 1.000-1.200.

Altri due anelli antichi degni di nota all’asta sono entrambi della fine del XV secolo e provenienti da collezioni private. Il primo è un anello iconografico in oro dell’Annunciazione, la fascia con sezione trasversale a forma di D decorata all’esterno con linee diagonali di perline attorno al cerchio.

Presenta una lunetta rettangolare piana con lati convessi, i lati opposti concavi, a destra raffigurante la Vergine Maria incoronata, a sinistra l’Arcangelo Gabriele rivolto a Maria.