Archeologia a colpo d’occhio. Cos’è questa struttura. A cosa serviva. E guardate (all’interno) come viene usata oggi

Il 25 il 26 maggio, fine settimana a tema archeologico al museo di Keltenwelt e Glauberg, in Germania.

“In qualità di Museo dell’età del ferro – dicono animatori e responsabili del Museo – abbiamo ovviamente un’attenzione particolare sul nuovo ferro metallico e cerchiamo di avvicinare i nostri visitatori al processo, dal minerale di ferro al prodotto finito. Gli archeologi costruiranno nuovamente e gestiranno vari forni da corsa questo fine settimana. Il tentativo dello scorso anno è riuscito. Il minerale di ferro basale, che proviene direttamente dal Glauberg”.

Glauberg è un oppidum celtico che è stato trovato in Assia (Germania). Nell’età del ferro era un insediamento fortificato e aveva una necropoli con diversi tumuli. Fu scoperto negli anni novanta del secolo scorso ed è considerato il sito celtico più importante in Europa, che ha fornito agli studiosi importanti informazioni sulla sepoltura, sulla scultura e sull’architettura celtica. I Celti furono un insieme di popoli indoeuropei che, nel periodo di massima espansione (V-III secolo a.C.), erano stanziati in un’ampia area dell’Europa, dalle Isole britanniche fino al bacino del Danubio, oltre ad alcuni insediamenti isolati più a sud, frutto dell’espansione verso le penisole iberica, italica e anatolica. Erano Uniti dalle origini etniche e culturali, dalla condivisione di uno stesso fondo linguistico indoeuropeo e da una medesima visione religiose. Il crogiolo principale di questa cultura coincise con il territorio francese. I celti confluirono poi nell’ambito romano. Parte delle nostre regioni del nord hanno un substrato gallo-celtico. I Galli si spinsero anche nel centro Italia che, in parte, colonizzarono.