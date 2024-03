Archeologia a colpo d’occhio. Cos’è questo raro oggetto trovato in un campo. In Europa ne hanno scoperti solo 15

·

Un reperto insolito è stato scoperto nelle vicinanze di Kamienia Pomorskie, una cittadina di 8.627 abitanti nel Voivodato della Pomerania Occidentale in termini di popolazione che deve il proprio nome – ed è un fatto singolare, considerate le distanze – ai nostri connazionali venti. Il nome della città è di origine veneziana e compare per la prima volta nella vita di Ottone di Bamberga (civitas ducis Camina in Herbord, in Eba castrum magnum Gamin o in urbe Games ). La bolla del 14 ottobre 1140 per il vescovado della Pomerania afferma Chamin cum taberna et foro . Nella bolla di protezione del 25 febbraio 1188 si scriveva apud civitatem Camyn . Infine, nel XIII secolo, venne istituita la forma Camin. Fondamentalmente con il termine camin -camino – indicavano un’unità abitativa.

E’ stato in questo territorio ricco di antiche frequentazioni che, durante le ricerche legali svolte utilizzando apparecchiature elettroniche, Damian Tomczyk – membro dell’Associazione di Im. Saint Korduli si è imbattuto in un insolito reperto archeologico vicino Kamienia Pomorskiego, un passante tardo medievale per cintura utilizzato, probabilmente, anche per appendere chiavi.. Nella letteratura tedesca, oggetti di questo tipo sono chiamati anthropomorphe Gürtelhaken, Figürliche Schlüsselhalter, Schlüsserhaken.

La statuetta di altezza 56 mm è conservata in ottime condizioni. Il pannello frontale è di forma antropomorfa. La testa del personaggio è schematicamente segnata. Mani in alto ai fianchi. Oltre all’anca, formano un arco, con fori diametro 4 mm. Tagli orizzontali e orizzontali sono visibili sul torso e sui fianchi – formando un costume schematico tipico dell’era tardo gotica. Sotto la tuta c’è un foro verticale lungo 13 mm, e direttamente sotto un foro probabilmente per appendere chiavi o jack (foro di 4 mm di diametro).

“Nelle collezioni delle nostre istituzioni, abbiamo già due reperti tardomedievali del genere, scoperti nel 2017 e 2018. Il primo, consegnato alle nostre istituzioni da Orukasz Murzynowskiga, scoperto intorno a Trzebiatów (decisione n. 1048/2018 del 9 luglio 2018; MHZK/DEP/350) e il secondo da Cezare Siomka scoperto in un campo intorno a Skarychów (Gmina Kamie ń Pomorski).

Oggetti di questo tipo sono scoperti solo ed esclusivamente nella parte nord-occidentale della Polonia. Finora sono stati scoperti solo 15 passanti analogici in Europa – 1 in Ungheria, 1 in Austria e 12 in Germania – la maggior parte in Baviera.

A nome del Museo di Storia della Terra di Pietra, vorremmo ringraziare Damian per aver donato questo prezioso reperto alla nostra collezione”.