Arf! Festival | A Roma “Più di 100 proiettili” del celebre fumettista Eduardo Risso

ARF! e l’Instituto Cervantes di Roma presentano in anteprima alla Sala Dalì di Piazza Navona la mostra “Più di 100 proiettili” dell’acclamato artista sudamericano, vincitore di 4 Eisner Awards, Eduardo Risso. L’inaugurazione dell’esposizione, che ospiterà circa 80 tavole originali, avrà luogo venerdì 17 maggio alle ore 18, con l’autore che incontrerà il pubblico italiano per un talk e una sessione di dediche.

“Dopo aver collaborato con maestri dell’illustrazione, del fumetto e della graphic novel come David Aja, Issa Watanabe o Juanjo Guarnido, è per noi un grande onore ospitare presso la nostra Sala Dalì uno dei giganti attuali della graphic novel, Eduardo Risso, argentino di fama mondiale. La sua mostra ‘Più di 100 proiettili’ rappresenta un punto cardine nella nostra programmazione di questi mesi, che pone particolare enfasi sull’illustrazione, come testimonia anche la Spagna, Paese Ospite al Festival Cartoons on the Bay, organizzato dalla RAI a Pescara,” afferma Ignacio Peyró, Direttore dell’Instituto Cervantes di Roma.

Nella fine degli anni ’90, un’epoca straordinaria in cui la linea Vertigo della DC Comics, sotto la guida di Karen Berger (ha dato vita a opere fondamentali come Sandman, Hellblazer o Preacher), Brian Azzarello ed Eduardo Risso hanno scagliato i loro cento proiettili, e fu un successo. Con la lunga saga corale di 100 Bullets, una serie noir di 100 numeri, fatta di crimini e sangue, riscatti e vendette, scontri di potere tra famiglie, in cui i vari protagonisti – boss del crimine, agenti sotto copertura, spietati assassini, giustizieri solitari, femmes fatales – si muovono come pedine su una scacchiera complessa tra New York, Miami, Parigi, la California o l’America Latina.

La popolarità di Risso, già consolidata grazie a serie come Parque Chas o Chicanos sia in Argentina che all’estero (in Spagna, Francia e Italia, anche sulle pagine di Skorpio e Lanciostory), è cresciuta esponenzialmente con il successo di 100 Bullets, tradotta e pubblicata nei mercati editoriali più importanti del mondo. Ma la mostra che ARF! Festival e l’Instituto Cervantes di Roma presentano alla Sala Dalì di Piazza Navona va oltre 100 Bullets. Le circa 80 tavole originali in esposizione abbracciano altri generi e altre storie, includendo anche quei momenti in cui Risso ha prestato il suo talento a icone supereroistiche come Batman o a iniziative editoriali speciali della DC Comics su Before Watchmen (con Moloch).

EDUARDO RISSO – Più di 100 proiettili

Dal 17 maggio al 6 luglio 2024. Ingresso libero

Instituto Cervantes – Sala Dalí – Piazza Navona, 91 – 00198 Roma

Orari di visita: da martedì a venerdì dalle 14:00 alle 20:00 | sabato dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 20:00

Info: pnavona@cervantes.es | Tel.: 06 686 18 7

ARF! Festival di storie, segni e disegni • X Edizione – 24/25/26 maggio 2024

MATTATOIO e Città Altra Economia: Piazza Orazio Giustiniani 4, (Testaccio) Roma www.arfestival.it – info@arfestival.it