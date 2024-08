Arrestato artista che nel cimitero voleva svegliare Van Gogh. Scavo attorno alla tomba. Il video della performance

Un artista bielorusso, noto per le sue performance provocatorie, è al centro di una controversia dopo aver tentato di “risvegliare” l’arte e Van Gogh scavando attorno alla tomba del grande pittore olandese.

Alexeï Kuzmich, 36 anni, si è reso protagonista di questo gesto il 29 luglio al cimitero di Auvers-sur-Oise, un piccolo comune a nord di Parigi, dove Van Gogh trascorse le sue ultime settimane di vita prima di togliersi la vita nel 1890. Il 29 luglio era proprio l’anniversario della morte del pittore, avvenuto in seguito a un colpo di pistola al petto. Alexeï Kuzmich è ora soggetto a un’ordinanza di espulsione dalla Francia.

L’artista ha cercato di richiamare alla vita Van Gogh, chiedendogli, di fatto, la rifondazione dell’arte in funzione di valori espressivi autentici.

Il video girato per documentare la performance – lo potete vedere in fondo a questa pagina – mostra Kuzmich, con il volto e i capelli coperti di farina e vestito completamente di bianco, che attiva una sveglia sulla tomba di Vincent Van Gogh il giorno dell’anniversario della sua morte. “Artista, è ora di svegliarsi,” esclama Kuzmich, prima di iniziare a scavare con una pala attorno alla tomba. La performance è stata bloccata dall’intervento dei gendarmi che lo hanno arrestato pochi minuti dopo.

Portato in tribunale a Pontoise, Kuzmich è stato condannato a un mese di prigione con la condizionale e a una multa di 3000 euro. La prefettura del Val-d’Oise ha comunicato che l’artista era in Francia in situazione irregolare e che per questo motivo è stata emessa un’ordinanza di espulsione (OQTF) nei suoi confronti. Kuzmich è stato quindi trasferito in un centro di detenzione amministrativa in attesa dell’espulsione.

Secondo le autorità, il cittadino bielorusso non ha presentato domanda di asilo in Francia. Non è la prima volta che Kuzmich fa parlare di sé: nel 2021 aveva inscenato una protesta davanti all’Eliseo con in mano un finto cocktail Molotov, un’azione che gli valse un richiamo ufficiale. Attualmente, l’artista si trova nel centro di detenzione amministrativa di Mesnil-Amelot, nella regione della Senna e Marna, in attesa del rimpatrio.