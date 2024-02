Cantanti e cantautori che dipingono. Venduto all’asta per 1,7 milioni di dollari quadro dipinto dai Beatles a 8 mani

I Beatles sono indiscutibilmente noti per la loro musica rivoluzionaria e le loro performance mozzafiato che hanno incantato milioni di fan in tutto il mondo. Ma nei giorni scorsi, un dipinto insolito, intitolato “Images of a Woman (1966)”, firmato da tutti e quattro i membri della band, ha scatenato l’interesse dei collezionisti d’arte e dei fan di tutto il mondo. Quest’opera d’arte unica, recentemente messa all’asta da Christie’s, ha suscitato un’enorme attenzione e ha raggiunto un prezzo sorprendente di 1,7 milioni di dollari, triplicando la sua stima iniziale.

Il dipinto, realizzato in acrilico e acquerello, è frutto della collaborazione tra John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison durante il loro soggiorno presso la suite presidenziale dell’Hilton Hotel di Tokyo nel 1966. Questo straordinario lavoro d’arte è nato durante un periodo di reclusione della band, istigato dalle autorità giapponesi che ritenevano che fosse il luogo più sicuro per la band tra una serie di concerti al Budokan Hall.

Il processo creativo di “Images of a Woman” è stato catturato dall’obiettivo del fotografo Robert Whitaker, che ha documentato i quattro musicisti seduti intorno a un tavolo, circondati da materiali artistici. Whitaker ha rivelato che i Beatles non discussero mai il tema del dipinto; piuttosto, l’immagine si è evoluta in modo spontaneo e naturale, riflettendo l’individualità creativa di ciascun membro.

Curiosamente, tutti e quattro i Beatles avevano esperienze precedenti nell’ambito artistico. Lennon, in particolare, aveva frequentato la scuola d’arte e aveva pubblicato due libri contenenti le sue illustrazioni e caricature. Tuttavia, “Images of a Woman” rimane l’unico lavoro artistico significativo conosciuto realizzato dalla band durante il loro periodo insieme.

L’opera d’arte è passata attraverso diverse mani nel corso degli anni, dall’essere donata al presidente del Fan Club ufficiale dei Beatles in Giappone fino a essere acquistata da un negoziante di dischi nel 1989. Dopo essere rimasta nascosta per anni, è stata finalmente messa all’asta da Christie’s grazie alla mediazione di Tracks Ltd., Regno Unito, un rivenditore di memorabilia dei Beatles.

L’acquisizione di “Images of a Woman” rappresenta non solo un importante pezzo di storia dei Beatles, ma anche un’occasione per riflettere sulle molteplici dimensioni dell’arte e sulla creatività senza confini della leggendaria band britannica. Questo dipinto non solo arricchisce il patrimonio artistico dei Beatles, ma aggiunge una nuova prospettiva alla loro eredità, dimostrando che il loro talento artistico si estende ben oltre la musica che li ha resi famosi.

