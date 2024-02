Le occasioni alle aste on line. Ritratto di giovane donna, primi Novecento. Scuola italiana. Offerte ferme a 89 euro



Un affascinante dipinto italiano, realizzato tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, va all’asta, in queste ore, on line, su Catawiki. L’opera è un olio su tela di 50 centimetri x 40. Nel momento in cui scriviamo le offerte sono ferme a 89 euro. Per vedere le foto e gli ingrandimenti, la scheda e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI