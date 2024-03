Cosa trovi se scavi nelle vecchie cantine. Trentamila reperti medievali portati alla luce in due anni. I pezzi preziosi, gli oggetti strani

Resti di centinaia di edifici, cantine, strade, latrine e oggetti di uso quotidiano risalenti a 400 anni fa, circa 1250-1650, hanno visto la luce durante i due anni in cui sono state portate avanti le indagini archeologiche nel centro di Kalmar. Gli archeologi dei Musei storici statali hanno portato alla luce parti di circa 50 lotti medievali, una decina di strade e parti delle mura della città vecchia di Gamla Stan.

Kalmar sorge nel sud-est della Svezia, affacciata sul Mar Baltico. La città conta 36.000 abitanti ed è il centro della comune esteso di Kalmar che ammonta a 60 000 abitanti.

In totale, durante gli scavi archeologici, sono stati rinvenuti oltre 30.000 oggetti, tra i quali anche quelli che testimoniano della guerra di Kalmar del 1611. È molto raro che vengano indagate aree contigue così grandi nel centro di una città . E i risultati vanno oltre ogni aspettativa.

“Siamo stati in grado di sollevare il coperchio sul Medioevo della città e abbiamo avuto l’opportunità di studiare come vivevano le persone, cosa mangiavano e bevevano e come questo cambiava nel tempo. – affermano afferma Magnus Stibéus, project manager della società Arkeologerna – L’archeologia diventa come uno spioncino nella storia medievale che ci permette di saperne di più su come era la vita diverse centinaia di anni fa”.

Due ritrovamenti spettacolari sono stati fatti di recente, poco prima che lo scavo fosse completato, e spiccano. Si tratta di un anello d’oro e di un cosiddetto “alsengem” molto speciale.

“Certo, è molto divertente trovare qualcosa del genere. L’anello d’oro era in condizioni quasi perfette – pare nuovo -. Reca il motivo di Cristo ed è stato ritrovato, come l’alsengem, in contesti che abbiamo interpretato come un deposito di rifiuti. Probabilmente qualcuno è stato sfortunato e ha perso l’anello 500 anni fa. L’alsengemet è rotto e potrebbe essere stato buttato via”. dice Magnus Stibéus.

L’anello d’oro che reca inciso il volto di Cristo risale all’inizio del XV secolo. Questo tipo di anello potrebbe essere stato indossato da una donna perché è piuttosto piccolo. Alcuni anelli simili sono stati trovati nella Finlandia settentrionale, nell’Östergötland e nell’Uppland.

Gli Alsengemmer sono invece piccole pietre incastonate in vetro che si trovano sia in contesti ecclesiastici che secolari e si ritiene siano state utilizzate come amuleti dei pellegrini. Prendono il nome dall’isola danese di Als, dove furono trovati per la prima volta. L’alsengem che gli archeologi hanno trovato a Kalmar risale al XIII-XIV secolo e presenta tre figure scolpite.

Tra i reperti più insoliti che gli archeologi hanno portato alla luce ci sono anche i resti di una pietra runica, che potrebbe provenire da un tumulo funerario in un cimitero che si trovava a Kalmar nel XII secolo. Molte tracce testimoniano le situazioni di guerra e il modo in cui la guerra di Kalmar travolse la città.

“Le indagini mostrano che quasi tutte le fattorie furono bruciate in relazione all’attacco dei danesi alla città nell’estate del 1611. Ciò è visibile soprattutto attraverso orizzonti di fuoco e edifici rasi al suolo. Abbiamo trovato anche un gran numero di proiettili, come palle di cannone, palle di moschetto e proiettili di pistola, ma anche spade”. dice Magnus Stibéus.

Il fatto che parti così ampie della città medievale possano essere indagate contemporaneamente rende il progetto unico.