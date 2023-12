Gli archeologi trovano misteriosi oggetti “fluo” che provengono dal Medioevo europeo. Che cosa sono?

Due oggetti misteriosi e dotati di una luminescenza “fluo”, sono riemersi dal terreno dopo centinaia di secoli d’oblio. I due manufatti sono stati portati alla luce nelle ore scorse. Subito si è capito che avrebbero potuto rivelare qualcosa che ancora non si conosce, o che comunque si conosce poco.

Gli archeologi cechi hanno trovato una fibbia per cintura in bronzo dell’Alto Medioevo, raffigurante due animali: un serpente che divora una creatura simile a una rana. La scoperta è stata fatta nelle ore scorse dagli archeologi dell’Università di Masaryk a Brno

Questo manufatto, risalente all’ottavo secolo, è stato trovato vicino alla città di Břeclav nella Moravia Meridionale, e potrebbe fornire nuove informazioni sulla vita spirituale delle persone nel periodo pre-cristiano, di cui si sa ancora poco.

Gli archeologi dell’Università di Masaryk a Brno sono stati i protagonisti di questa straordinaria scoperta. Secondo Jiří Macháček, responsabile del Dipartimento di Archeologia e Museologia dell’università, tali ornamenti erano indossati dalle élite nell’Europa centro-orientale dell’Alto Medioevo.

“Faceva parte del costume indossato dagli Avari, un popolo nomade insediato nel bacino dei Carpazi, nell’attuale Ungheria. Tuttavia, veniva indossato anche da popoli o gruppi di persone limitrofi. È stata una scoperta molto interessante perché abbiamo rinvenuto questa fibbia degli Avari durante gli scavi di un insediamento degli Slavi antichi”, ha dichiarato Macháček a Radio Praga.

L’iconografia della fibbia rappresenta un serpente che divora una creatura simile a una rana, un motivo comune nella mitologia germanica, avara e slava, associato molto probabilmente al mito della creazione del mondo o al culto della fertilità. Questa rappresentazione della natura potrebbe anche simboleggiare la fine di un ciclo e l’inizio di qualcosa di nuovo.

Fibbie quasi identiche sono state scoperte in altre parti dell’Europa centrale come Lány (Repubblica Ceca), Zsámbék (Ungheria) e Iffelsdorf (Germania).

Esperti ritengono che questo motivo abbia avuto un ruolo cruciale nella vita religiosa e spirituale delle persone che abitavano questa regione nel primo Medioevo, nonostante la distanza di centinaia di chilometri tra le diverse scoperte.

“Molto poco sappiamo della religione pre-cristiana tra i popoli germanici e slavi. Non disponiamo quasi di fonti scritte a riguardo. Crediamo che questa rappresentazione del serpente possa essere collegata alla religione pre-cristiana delle popolazioni dell’Europa centrale. Pertanto, tali scoperte archeologiche potrebbero essere cruciali per la discussione sulla religione di questi popoli prima del Cristianesimo”, ha affermato Macháček.

Dopo la scoperta, Macháček ha dichiarato che è stato istituito un team internazionale di esperti per analizzare i cinque campioni ottenuti.

“Utilizzando metodi molto specializzati, stiamo cercando di identificare l’origine di tali ornamenti, ad esempio attraverso l’analisi degli isotopi del piombo o la microscopia elettronica a scansione. In questo modo, potremmo essere in grado di stabilire se sono stati forse prodotti nello stesso laboratorio e poi distribuiti in tutta l’Europa centrale”, ha concluso l’archeologo dell’Università di Masaryk .

Foto: Università di Masaryk, Brno