L’occasione del giorno alle aste on line. Ferma a 27 euro. Madonna con Bambino. Seicento. Rara iconografia. Olio su cuoio

Una “Madonna con Bambino”, olio su cuoio sbalzato, 76x64cm con cornice – 64x53cm a livello di corame -, databile fra la fine del ‘600 e l’inizio del ‘700, scuola italiana, verosimilmente ambito toscano o emiliano, va all’asta in queste ore sul sito Catawiki. Il soggetto è particolarmente inconsueto e raro. Fortemente decorativi i rilievi del cuoio sul quale l’opera è stata realizzata. Ricordiamo che nel Seicento alcune pareti di nobili case erano coperte di cuoio lavorato. E se questo interessante dipinto avesse fatto parte, in origine, di un’ampia decorazione, realizzato da un ottimo pittore o pittrice? Comunque sia l’oggetto è di rilievo e molto grazioso, quanto inconsueta e rara l’iconografia, che rinvia a uno stemma nobiliare arricchito da motivi floreali e da frutti, entro il quale siedono Maria e e il piccolo Gesù. I volti della Madonna e del Bambino dimostrano che si tratta di un artista colto, che reinterpreta un canone che accoglie gli influssi di Raffaello e Michelangelo, a livello di citazioni. Le offerte – nel momento in cui scriviamo – sono ferme 27 euro. Quindi lo segnaliamo ai nostri lettori.

