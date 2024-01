Gli scienziati analizzano il terreno sotto mosaico romano. Perché la datazione mette in crisi i luoghi comuni storici

Recenti scoperte archeologiche presso la villa romana di Chedworth a Cheltenham, nel Regno Unito, stanno gettando nuova luce sulla vita dopo l’Impero Romano. Il rinvenimento di un mosaico databile al V secolo, seppellito sotto strati di storia, ha sconcertato gli esperti e aperto un vivace dibattito tra gli storici.

Il contesto storico

Nel 2020, il mosaico è stato identificato come il primo del V secolo in Gran Bretagna, scoperto nella villa romana di Chedworth. Tuttavia, nuovi campioni di terreno prelevati dalla sua base hanno rivelato che le tessere non potevano essere state posate prima del 400 d.C. Questa sorprendente scoperta mette in discussione le convinzioni comuni riguardo al destino delle città e delle ville dopo il crollo economico alla fine del IV secolo. Che significa tutto ciò? Che la crisi dell’Impero – intesa soprattutto sotto il profilo della sicurezza e pertanto con forti ricadute economiche – non avvenne con la stessa velocità in tutta l’Europa romana. E che, in alcune aree più protette e autosufficienti e difese da un proprio servizio di guardie – come potevano essere alcune ville rustiche non esposte al passaggio di armati – la vita e gli investimenti sulla casa potevano continuare. La crisi maggiore fu causata da quelle che potremmo definire come “immigrazioni armate”. A quel punto le popolazioni residenti dovettero abbandonare le case, rifugiarsi presso gli antichi centri o forti romani che occupavano posizione d’altura, mentre la piana veniva percorsa da orde di invasori, che saccheggiavano o mettevano a ferro e fuoco le ville sparse nella campagna. Fu quello il momento in cui il mondo cambiò irreversibilmente-

La vita oltre l’Impero

Contrariamente all’opinione diffusa che la fine del IV secolo avesse portato all’abbandono e al declino delle città e delle ville britanniche, gli archeologi del National Trust sostengono che la vita sofisticata a Chedworth è continuata per decenni dopo che il paese era entrato nel periodo medievale. Questa visione rivoluzionaria è supportata dai risultati dei test di datazione al radiocarbonio e dalla luminescenza stimolata otticamente (OSL), che confermano che il mosaico risale al V secolo. In seguito, è evidente che la villa venne abbandonata. Per questioni di sicurezza e di sostenibilità economica, nel caos assoluto di quell’epoca.

Metodi di datazione avanzati

Oltre ai tradizionali test di datazione al radiocarbonio, gli archeologi hanno utilizzato la luminescenza stimolata otticamente per determinare quando le particelle di terreno sotto le piastrelle sono state esposte per l’ultima volta alla luce solare. Martin Papworth, archeologo del National Trust, ha dichiarato che questi risultati aggiungono ulteriore peso alla conclusione che il mosaico risale al V secolo.

Prossimi passi e ulteriori ricerche

Il National Trust ha confermato che la ricerca continuerà, con il recupero di prove da altri archivi di ville del West Country per ottenere ulteriori dati sulla vita nel V secolo. Questo approccio permetterà di contestualizzare ulteriormente le scoperte di Chedworth, offrendo una comprensione più approfondita della vita non solo all’interno della villa, ma anche nelle comunità circostanti.

L’edificio e la sua storia

Si trova nelle vicinanze di Chedworth, situato nel Gloucestershire. È una delle più grandi e complesse residenze romane mai rinvenute in Gran Bretagna, rappresentando anche una delle ultime a essere abitate oltre il periodo romano. La costruzione della villa avvenne in diverse fasi, iniziando nel II secolo e estendendosi fino al V secolo. Nel corso del IV secolo, l’edificio subì trasformazioni che lo convertirono in una lussuosa dimora disposta su tre lati di un cortile. Questa fase tarda includeva un’ala ovest con riscaldamento e arredi, che comprendeva una sala da pranzo con un elaborato pavimento a mosaico. Inoltre, erano presenti due bagni separati, uno per il caldo umido e l’altro per il caldo secco.

Scoperta nel 1864, la villa fu immediatamente sottoposta a scavi e resa accessibile al pubblico. Nel 1924, è stata acquisita dal National Trust, il quale ha avviato un programma di conservazione a lungo termine, includendo la costruzione di nuove strutture e edifici di copertura.

La natura della villa è oggetto di dibattito tra gli storici, con ipotesi che oscillano tra l’interpretazione di Chedworth come una residenza di campagna o come un luogo di culto religioso e ostello. Le prove trovate supportano entrambe le teorie, ma la corrente maggioranza degli studiosi propende per l’ipotesi che Chedworth fosse una villa rustica, abitata da un romano-britannico di elevato status sociale.

Conclusioni

La scoperta del mosaico del V secolo a Chedworth rappresenta un tassello fondamentale nella comprensione della vita post-romana in Gran Bretagna. Questo ritrovamento smentisce le convinzioni consolidate e apre nuove strade per la ricerca archeologica, gettando nuova luce su un periodo cruciale della storia britannica. La conservazione attenta del mosaico, ora nuovamente sepolto per proteggerlo dagli agenti atmosferici, è fondamentale per preservare questo straordinario pezzo di patrimonio storico.