I Maya pazzi per il pallone. Fu una religione alla Gianni Brera. Cosa hanno trovato gli archeologi sotto i loro antichi stadi

Per gli appassionati di sport, luoghi come il Fenway Park, lo stadio di Wembley o il campo centrale di Wimbledon sono praticamente luoghi consacrati. Gli archeologi dell’Università di Cincinnati hanno trovato prove di una simile venerazione nei campi da gioco costruiti dagli antichi Maya in Messico.

Utilizzando l’analisi del DNA ambientale, i ricercatori sono stati in grado di identificare un gruppo di piante utilizzate nei rituali cerimoniali nell’antica città Maya di Yaxnohcah. Le piante, note per le loro associazioni religiose e le proprietà medicinali, furono scoperte sotto il pavimento di una piazza su cui fu costruito un campo da gioco.

I ricercatori hanno detto che gli antichi Maya probabilmente fecero un’offerta cerimoniale durante la costruzione del campo da gioco.

“Quando hanno eretto un nuovo edificio, hanno chiesto alla buona volontà degli dei di proteggere le persone che lo abitavano”, ha detto il professor David Lentz della UC. “Alcuni lo chiamano un rituale che dona l’anima, per ottenere una benedizione e placare gli dei.”

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista PLOS ONE. La ricerca è stata condotta dall’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico in collaborazione con ricercatori dell’Università di Calgary, dell’Università Autonoma di Campeche e dell’Università Nazionale Autonoma del Messico.

Dal 2016 al 2022 i ricercatori hanno lavorato a Yaxnohcah a Campeche a circa 9 miglia a nord del confine con il Guatemala, dove hanno scavato una piccola area di un campo da gioco.

Gli antichi Maya praticavano diversi giochi con la palla, incluso il pok-a-tok, che ha regole simili al calcio e al basket. I giocatori hanno provato a far passare una palla attraverso un anello o un cerchio su un muro.

Il professore emerito della UC Nicholas Dunning ha detto che quando gli edifici venivano ampliati o riconvertiti, come nel caso del campo da gioco, gli antichi Maya facevano offerte per benedire il sito. Gli archeologi a volte trovano ceramiche o gioielli in queste offerte insieme a piante di significato culturale.

“Sappiamo da anni da fonti etnostoriche che i Maya utilizzavano anche materiali deperibili in queste offerte, ma è quasi impossibile trovarli archeologicamente, il che è ciò che rende questa scoperta utilizzando l’eDNA così straordinaria”, ha detto Dunning.

I resti di piante antiche vengono scoperti raramente nei climi tropicali, dove si decompongono rapidamente. Ma utilizzando il DNA ambientale, i ricercatori sono stati in grado di identificare diversi tipi noti per il loro significato rituale.

Hanno scoperto resti di una pianta chiamata xtabentun, nota per le sue proprietà allucinogene, di lancewood, peperoncino e jool, le cui foglie venivano usate per avvolgere le offerte cerimoniali. Eric Tepe, botanico e professore associato della UC, ha affermato che trovare prove dell’esistenza di queste piante insieme nello stesso minuscolo campione di sedimento è significativo. Ha studiato le piante moderne nelle stesse foreste un tempo percorse dagli antichi Maya.

“Penso che il fatto che queste quattro piante di nota importanza culturale per i Maya siano state trovate in un campione concentrato ci dica che si trattava di una raccolta intenzionale e mirata sotto questa piattaforma”, ha detto Tepe.

I ricercatori hanno notato la sfida di cercare di interpretare una collezione di piante attraverso la lente opaca di 2.000 anni di preistoria. Ma Lentz ha affermato che i risultati contribuiscono ad ampliare la storia di questa cultura sofisticata.

I ricercatori ritengono che gli antichi Maya ideassero sistemi di filtraggio dell’acqua e impiegassero pratiche forestali orientate alla conservazione. Ma erano indifesi contro siccità durate anni e si ritiene che abbiano anche deforestato vaste aree per l’agricoltura.

“Vediamo lo yin e lo yang dell’esistenza umana negli antichi Maya”, ha detto Lentz. “Per me è per questo che sono così affascinanti.”