Il metal detector impazzisce. Sotto terra e sabbia singolari reperti che risalgono al Seicento. Cosa sono e a chi appartenevano

Nel villaggio polacco di Mikułowice, situato nel distretto di Opatów, un evento straordinario ha catturato, in questi giorni, l’attenzione degli archeologi e degli appassionati di storia: la scoperta di un set parzialmente completo di armature ussare, risalenti al XVII secolo. Questa affascinante scoperta, avvenuta grazie all’uso di un metal detector, ha svelato un prezioso frammento di storia militare che risplende con il fascino dei tempi antichi.



Gli ussari, reggimenti di cavalleria leggera, furono figure iconiche durante la fine del XVII e del XVIII secolo. Originari dell’Ungheria medievale, il nome “ussaro” trae le sue radici dall’Armata Nera d’Ungheria, che servì sotto Mattia Corvino, il re d’Ungheria e Croazia dal 1458 al 1490. Questi coraggiosi cavalieri divennero famosi per la loro destrezza e agilità sul campo di battaglia, diventando una forza temibile impiegata in scontri cruciali in tutta l’Europa occidentale.

Durante il XVI e il XVII secolo, gli imperatori asburgici reclutarono ussari ungheresi come mercenari per affrontare le minacce ottomane e partecipare a conflitti che si estendevano su diversi fronti in Europa. In Polonia, le prime unità di ussari polacchi si formarono nel 1500 e si distinsero in importanti battaglie come Orsza nel 1514, Obertyn nel 1531 e la celebre battaglia di Vienna nel 1683. Gli ussari polacchi indossavano armature e impugnavano lunghe lance come loro arma principale.

L’armatura scoperta a Mikułowice è stata portata alla luce da Patryk Chmielewski, che utilizzava un metal detector. Questo eccezionale ritrovamento è stato effettuato a una profondità di 60 cm e ha suscitato grande interesse tra gli esperti. Sebbene il pettorale manchi molti dei componenti principali dell’armatura sono rimasti intatti. Tra di essi, gli archeologi hanno individuato due bracciali protettivi per l’avambraccio, una spallina sinistra, una clavicola che proteggeva il collo e la nuca, e un elmo semicircolare.

Secondo gli archeologi della sezione di Sandomierz dell’Ufficio Provinciale per la Protezione dei Monumenti, l’armatura risalirebbe all’inizio del XVII secolo e probabilmente è stata fabbricata localmente. Tuttavia, l’assenza di elementi decorativi complica ulteriori identificazioni. Gli esperti dell’Università Maria Curie-Skłodowska (UMCS) di Lublino hanno contribuito con analisi approfondite e suggerimenti, ma la natura semplice dell’armatura ha reso difficile una datazione precisa.

Dopo un attento restauro, l’armatura sarà esposta al pubblico presso il Museo del Castello di Sandomierz, dove potrà essere ammirata dai visitatori affascinati dalla storia militare e dall’arte dell’armamentario antico.

È importante notare che l’uso del metal detector in Polonia è regolato dalla Legge del 23 luglio 2003 sulla protezione e la cura dei monumenti. È necessario ottenere il permesso dal Conservatore Provinciale dei Monumenti prima di utilizzare tale strumento, al fine di garantire il rispetto e la tutela del patrimonio storico e culturale del paese.

Perché l’armatura fu abbandonata? Forse l’ussaro era rimasto ferito, forse si alleggerì durante la fuga. Originariamente gli ussari erano privi di armatura per essere rapidissime nelle manovre e nei combattimenti. Successivamente – soprattutto nel Cinquecento e nel Seicento – furono dotati di protezioni pesanti. Fu il re ungherese Stefan Batory eletto sovrano della Polonia alla fine del Cinquecento ad avere un ruolo fondamentale nella riforma e nell’organizzazione della cavalleria polacca durante il suo regno. Si ispirò al modello ungherese, ma apportò significative modifiche, dotando gli ussari polacchi, conosciuti come husaria, di pesanti armature e lunghe lance. Questa nuova formazione si dimostrò estremamente efficace sul campo di battaglia, utilizzando una massa compatta per sfondare le linee nemiche.

Le gesta degli husaria polacchi sono leggendarie, poiché combatterono coraggiosamente in numerose battaglie contro avversari formidabili come turchi, russi e svedesi, raramente subendo sconfitte significative. Anche in condizioni di evidente inferiorità numerica, gli ussari polacchi dimostrarono la loro abilità e determinazione, riuscendo a prevalere grazie alla loro abilità e alla loro disciplina sul campo di battaglia.

Una delle vittorie più celebri degli husaria polacchi avvenne nella battaglia di Kluszyn contro i Russi. Nonostante fossero nettamente superati in numero, con una disparità di 5 a 1, gli ussari polacchi riuscirono a sconfiggere il nemico con coraggio e destrezza. Questa vittoria fu cruciale e aprì la strada per l’occupazione di Mosca da parte del re polacco e delle sue truppe. L’occupazione di Mosca rappresentò un evento straordinario, con la capitale russa sotto il controllo polacco per oltre un anno, sottolineando la potenza e l’influenza della cavalleria polacca guidata dagli husaria.

La battaglia di Żółte Wody nel 1648 rappresenta una delle rare sconfitte subite dagli ussari polacchi, evidenziando la straordinaria resistenza e tenacia dimostrata dalle forze polacche in generale. Tuttavia, queste sconfitte isolate non intaccarono l’immagine leggendaria e la reputazione di invincibilità degli husaria polacchi, che rimangono uno dei simboli più iconici della cavalleria europea.