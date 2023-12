Il Palazzo di Natale. Feste per tutti e visite guidate a Palazzo Rasponi di Russi, in provincia di Ravenna. Sale, affreschi, misteri

di Angela Izzo

Palazzo San Giacomo è un grandioso edificio costruito dal conte Guido Carlo Rasponi a partire dalla seconda metà del Seicento nelle campagne di Russi, in provincia di Ravenna, nei pressi del fiume Lamone. Guido Carlo era il fratello di Monsignor Cesare Rasponi, che sarà poi eletto Cardinale dal papa Alessandro VII Chigi. Fu forse per celebrare questo avvenimento di grandissimo prestigio, non solo per la famiglia Rasponi ma anche per la città di Ravenna che lo festeggiò per tre giorni, che Guido Carlo decise di acquistare le tenute di Raffanara e Madrara dai canonici di Santa Maria in Porto e costruirvi la sua prediletta residenza di villeggiatura, Guido Carlo promosse una serie di interventi architettonici e decorativi per conferire nobiltà al palazzo.

Il figlio Filippo trasformerà il palazzo in una residenza principesca per affermare il prestigio del casato. Per decorare il piano nobile, arruolerà da Roma un’équipe di pittori e decoratori alla moda. I temi scelti erano prevalentemente scene mitologiche e allegoriche raffiguranti i segni zodiacali. Alla morte di Filippo, il figlio Cesare completerà la decorazione pittorica del palazzo con il tema dei pianeti e i giorni della settimana. Sempre a Cesare si deve la costruzione della nuova chiesa palatina dedicata a San Giacomo.

Alla morte di Cesare senza eredi, il Palazzo subirà varie traversie fino ad essere progressivamente abbandonato.

Divenuto proprietà del Comune di Russi nel 1977, il Palazzo è stato oggetto di numerosi interventi di restauro. Il più recente si è concluso nel 2022 ed è stato finalizzato all’esercizio di attività museali, culturali e ricreative.

Nelle domeniche 17 e 24 dicembre Palazzo San Giacomo aprirà le sue porte, per la prima volta in pieno inverno, per trasformarsi in una piazza al coperto addobbata a festa dove divertirsi con spettacoli, laboratori a tema, mercatini, degustazioni e tante iniziative pensate per tutta la famiglia.

Ecco il programma delle due giornate:

DOMENICA 17 DICEMBRE – DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 20:00

Ore 10 – Colazione contadina in musica (in collaborazione con Scuola di Musica A.Contarini di Russi)

Ore 10 – Camminata di San Giacomo con il Gruppo di Cammino Casa della Comunità di Russi. Percorso ad anello, partenza e arrivo Palazzo San Giacomo

Ore 11-13 – Laboratorio musicale per bimbi 3-10 anni con Giorgio Minardi (Mama’s School): letture musicate e costruzione giocattoli sonori

Ore 15 – Percorso sensoriale: come degustare l’olio extravergine a cura di Terra di Brisighella

Ore 16 – Laboratorio floreale natalizio con Floricoltura Bandini: realizza i tuoi addobbi naturali

Ore 17 – Crea il tuo mosaico natalizio: laboratorio creativo con materiali di recupero a cura di SMlab (per bimbi 3-12 anni)

Ore 17 – ‘Il gin e i suoi profumi’, l’aperitivo insieme all’Associazione Ginclinazione

Ore 17:30 – PowerHop: presentazione e degustazione guidata di prodotti a base di luppolo romagnolo a cura de “Il Giardino delle Luppole”

Ore 18-19 – Fiabe in dialetto e musica col cantautore selvatico Fabrizio Caveja

Visite guidate al Palazzo (ore 11; 14.30; 16). Costo a persona euro 10, gratuita fino ai 10 anni. Per prenotazioni, compila il modulo a questo link o contatta l’Ufficio Cultura del Comune di Russi mandando una mail a cultura@comune.russi.ra.it o chiamando il numero 0544 587642.

L’ingresso al Palazzo di Natale e le attività sono gratuite (per i laboratori prenotazione consigliata al 347 8638450, anche WhatsApp).

DOMENICA 24 DICEMBRE – DALLE 10:00 ALLE 16:00

Ore 10 – Colazione contadina e dj set vintage tutto italiano (Mambo Dj)

Ore 11 – “S’a s’fal a no la chéica?”: trebbo poetico-musicale con Rudy Gatta, Eliseo Dalla Vecchia e Vittorio Bonetti

Ore 11:30 – Laboratorio per grandi e piccoli con MAGIOMOlab: “La stampa monotipo dei biglietti natalizi”

Ore 12 – Arrivo dei babbi natale FIAB su bici d’epoca (omaggio per i bimbi presenti)

Brindisi della vigilia con degustazione guidata dei vini ravennati delle feste insieme a ‘Cantina Ravagli’

Ore 15 – Asta comica del regalo brutto! Ricavato in beneficenza.

Visita guidata al Palazzo (ore 11). Costo a persona euro 10, gratuita fino ai 10 anni. Per prenotazioni, compila il modulo a questo link o contatta l’Ufficio Cultura del Comune di Russi mandando una mail a cultura@comune.russi.ra.it o chiamando il numero 0544 587642.

L’ingresso al Palazzo di Natale e le attività sono gratuite (per i laboratori prenotazione consigliata al 347 8638450, anche WhatsApp).