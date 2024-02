Le donne mettevano il rossetto già dall’Età del Bronzo? Un contenitore con materiale residuo rosso brillante trovato in uno scavo

Secondo un rapporto di Live science, una piccola fiala di pietra contenente un pigmento rosso brillante potrebbe essere uno dei primi esempi di rossetto. La fiala è stata scoperta nel sud-est dell’Iran dopo che diversi cimiteri dell’età del bronzo vicino alla città di Jiroft furono inondati dal fiume Halil nel 2001.

Massimo Vidale dell’Università di Padova e i suoi colleghi hanno analizzato il manufatto, che è stato conservato al Museo Archeologico di Jiroft. La datazione al radiocarbonio indica che la sostanza scura e polverosa nella fiala ha circa 4.000 anni, ha detto Vidale. “Il contenitore, fatto di una fine roccia verde cloritica, replica la forma di un segmento di canna di palude: le persone, all’epoca, tagliavano le canne in segmenti per usarle come contenitori economici per l’uso quotidiano”, ha spiegato. “Ma in questo caso il supporto è realizzato con una pietra elegante e preziosa”, ha aggiunto. L’analisi del contenuto della fiala ha rivelato che la miscela era costituita principalmente da ematite frantumata, che avrebbe prodotto un colore rosso vibrante. Sono stati identificati anche manganite, braunite e quarzo. Potrebbero essere state aggiunte fibre vegetali nella miscela per profumare i pigmenti.

Si pensa che la miscela fosse usata come colore per le labbra, simile a quello raffigurato nell’immagine di una giovane donna che tiene in mano un applicatore, uno specchio e una fiala cilindrica nel papiro egiziano di Torino 55001, datato al XII secolo a.C., Vidale concluso. Leggi l’articolo accademico originale su questa ricerca in Scientific Reports . Per leggere di una ricca donna romana sepolta in Germania con i suoi gioielli e il suo kit per il trucco, vai su ” La bellezza dura “.

Fonte: Live Science