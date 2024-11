L’età dell’oro: l’arte antica e contemporanea si incontrano in un dialogo dorato alla Galleria Nazionale dell’Umbria

Fino al 19 gennaio 2025, la Galleria Nazionale dell’Umbria ospita la mostra “L’età dell’oro. I capolavori dorati della Galleria Nazionale dell’Umbria incontrano l’Arte Contemporanea”, un evento che unisce il fascino dell’arte antica con l’energia espressiva della contemporaneità. Curata da Alessandra Mammì, Veruska Picchiarelli e Carla Scagliosi, la mostra arriva a Perugia dopo l’anteprima alla Ca’ d’Oro durante la Biennale di Venezia, in una versione ampliata e arricchita.

Un percorso tra i riflessi dorati dell’arte antica e moderna

La mostra propone un percorso espositivo composto da 50 opere che mette in dialogo i capolavori dorati del medioevo e del Rinascimento con le creazioni di artisti contemporanei. I visitatori potranno ammirare pezzi straordinari firmati da artisti come Duccio di Boninsegna, Gentile da Fabriano, Taddeo di Bartolo, Niccolò di Liberatore e Bernardino di Mariotto, che danno vita a una galleria scintillante di opere medievali e rinascimentali.

Al loro fianco, emergono i lavori di grandi maestri del Novecento e oltre, come Carla Accardi, Alberto Burri, Mario Ceroli, Gino De Dominicis, Jannis Kounellis, Marisa Merz, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto e Andy Warhol. Il filo conduttore dell’oro diventa un mezzo di espressione e confronto che, unendo opere distanti secoli, invita il pubblico a nuove riflessioni estetiche e concettuali.

Una rinnovata visione dell’arte attraverso l’oro

La scelta dell’oro come simbolo della mostra non è casuale: nella storia dell’arte, l’oro è sempre stato sinonimo di sacralità, prestigio e luminosità. In questa esposizione, il suo utilizzo non è solo una caratteristica tecnica, ma diventa il punto di contatto tra due mondi, offrendo una prospettiva inedita e di grande impatto visivo. Ogni opera contemporanea si lega alla bellezza antica, esaltando l’oro come elemento di continuità che attraversa il tempo e lo spazio.

Informazioni sulla mostra

Titolo: L’età dell’oro. I capolavori dorati della Galleria Nazionale dell’Umbria incontrano l’Arte Contemporanea

Luogo: Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia

Date: dal 26 ottobre 2024 al 19 gennaio 2025

Orari: da martedì a domenica, 10:00 – 19:00 (chiuso lunedì)

Sito: www.gallerianazionaleumbria.it