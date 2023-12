L’occasione del giorno alle aste on line. Dipinto fiammingo del Cinquecento, olio su tavola. Offerte ferme a 155 euro



Un “San Girolamo penitente”, olio su tavola, XVI secolo, va all’asta in queste ore on line sul sito Catawiki Il dipinto è opera di un maestro del Nord Europa – area fiamminga -. Le dimensioni: 35,5 x 23,5 cm (con cornice offerta gratuitamente: 43,3 x 30,8 cm). L’opera, in questo momento, ha ricevuto offerte per 155 euro. Il dipinto è venduto senza prezzo di riserva. Il venditore non chiede cioè che sia raggiunto, a livello di offerte, un minimo prefissato. Esempio: se il quadro restasse a 155 euro fino alla fine dell’asta sarebbe sufficiente offrire 165 euro per aggiudicarselo.

Per vedere tutte le foto dell’opera, leggere la scheda e dare un’occhiata all’asta è possibile CLICCARE QUI