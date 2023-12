L’occasione del giorno alle aste on line. Dipinto italiano del ‘500, Madonna con Bambino. Offerte ferme a 510 euro

Un dipinto italiano del Cinquecento, che rappresenta la Madonna con il Bambino, va all’asta in queste ore, on line, sul sito Catawiki. L’opera – probabilmente dipinta come oggetto di devozione privata – coglie profondamente il lato sentimentale della Maternità. Il quadro è realizzato con tempera grassa o olio. Il supporto è una tavola lignea. Nel momento in cui scriviamo le offerte sono ferme a 510 euro. Il venditore del quadro, in accordo con la casa d’aste, non ha fissato il prezzo di riserva, cioè una cifra minima che si aspetterebbe di incassare. Ciò significa che se l’asta dovesse chiudersi tra pochi minuti e un nuovo potenziale acquirente dovesse minimamente rilanciare, l’oggetto sarebbe aggiudicato a quest’ultimo, seppur l’offerta sia notevolmente al di sotto del reale valore di mercato, indicato dalla casa d’aste. Per vedere tutte le foto, leggere la scheda del quadro e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI.