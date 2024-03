L’occasione del giorno alle aste on line. Intenso ritratto antico, olio su tela. Opera italiana. Offerte ferme a 230 euro



Un intenso ritratto antico va all’asta in queste ore, on line, sul sito Catawiki. L’opera è realizzata evidentemente su una tela settecentesca e il soggetto ricorda quello dello sviluppo della pittura di ritratto nella Repubblica Serenissima, che partì da Fra Galgario. Il dipinto presenta una cornice ottocentesca. L’ovale – olio su tela – misura 84.5 x 73.5 cm. Nel momento in cui scriviamo le offerte sono ferme a 230 euro. Per vedere tutte le foto e gli ingrandimenti, leggere la scheda del quadro e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI