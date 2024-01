L’occasione del giorno alle aste on line. Intenso ritratto italiano, fine ‘800 o inizi ‘900. Olio su tela. Offerte ferme a 1 euro



L’intenso ritratto di una giovane donna, di profilo, di scuola italiana, realizzato tra la fine dell’Ottocento e e l’inizio del Novecento, va all’asta, in queste ore, sul sito Catawiki. Il dipinto, olio su tela, misura 60 centimetri x 50. Mentre scriviamo, le offerte sono ferme a 1 euro. Il venditore non pone prezzo di riserva. Ciò significa che non fissa un “prezzo minimo” oltra il quale cederà l’opera. Cosa significa, questo? Che se un acquirente offrisse 2 euro e l’asta dovesse chiudere senza altre offerte, l’olio sarebbe aggiudicato anche a 2 euro. Per vedere tutte le foto del ritratto, leggere la scheda e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI.