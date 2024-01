L’occasione del giorno alle aste on line. Offerte ferme a 220 euro. Splendida Adorazione dei pastori, Scuola romana, ‘600



Un’elegante e intensa Adorazione dei Pastori, con la Madonna e Gesù Bambino, va all’asta on line in queste ore sul sito Catawiki. I nostri esperti segnalano questo dipinto ai lettori per la qualità dell’olio, inserito in una cornice probabilmente coeva, per l’equilibrio compositivo, per la raffinatezza cromatica, per la tela seicentesca intatta – 1670 circa, scuola romana – e per il prezzo interessantissimo. Il soggetto è peraltro inserito in un veduta classicista ariosa ed elegante. Nel momento in cui scriviamo, l’Adorazione – tela:42x 36 centimetri, con corni: 55,5 x 49 centimetri – ha ricevuto offerte per 220 euro. Per vedere le altre foto, gli ingrandimenti, leggere la scheda del quadro e dare un’occhiate all’asta potete CLICCARE QUI.