L’occasione del giorno alle aste on line. Quadro d’anonimo dell’Ottocento, con tavolozza alla Renoir. Offerte ferme a 1 euro



Un quadro ottocentesco che mostra una straordinaria tavolozza – di rosa e di azzurro che possono far pensare agli accordi cromatici di Renoir – va all’asta, in queste ore, on line, sul sito Catawiki.

L’opera misura 37 x 45 centimetri. Rappresenta una giovane donna, di spalle, contro un paesaggio classicista, sfumato. Il dipinto, un olio su pannello, proviene da una collezione francese. Merita sicuramente d’essere osservato. Le offerte sono ferme a 1 euro. La base d’asta è molto bassa. Per vedere le foto e gli ingrandimenti dell’opera, leggere la scheda completa del dipinto e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI