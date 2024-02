L’occasione del giorno alle aste on line. Ritratto con grazioso cane e biscotto. Olio su tavola. Offerte ferme a 1 euro



Un olio su pannello 76 x 64 cm dall’affascinante soggetto (nella foto) va all’asta, on line, in queste ore, sul sito Catawiki. L’opera è messa all’asta da un venditore svizzero, che dichiara che il dipinto faceva parte di una collezione nobiliare conservata in quel Paese. Graziosa la figura effigiata, quanto il minuscolo cane – un maltese? – che attende di poter gustare un biscotto savoiardo. Al momento il quadro ha ricevuto offerte per 1 euro. Per vedere tutte le foto del quadro – con ingrandimenti -, leggere la scheda dell’opera e dare un’occhiata all’asta, potete CLICCARE QUI