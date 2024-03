L’occasione del giorno alle aste on line. Ritratto femminile in ambiente ottocentesco. Olio su tela. Offerte ferme a 116 euro



Un bel dipinto con soggetto femminile, in un agiato ambiente ottocentesco, va all’asta in queste ore, on line, sul sito Catawiki. L’opera è un olio su tela che misura 69×67 centimetri, realizzato tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX. Il dipinto, nonostante il venditore indichi correttamente, un punto di lacerazione, a nostro giudizio è di ottima qualità pittorica. Non presenta distacchi. E chi amasse esporlo nella propria casa, all’italiana – mantenendo cioè segni del tempo come elementi storicizzanti, senza restaurarlo – può farlo tranquillamente, considerata la solidità del film pittorico e della tela. L’opera, nel momento in cui scriviamo, ha ricevuto offerte per 116 euro e il venditore non ha fissato un prezzo di riserva. Ciò significa che se anche le offerte restassero molto basse – pur a fronte dell’elevata qualità del dipinto – il quadro verrebbe comunque aggiudicato. Per vedere tutte le foto dell’opera, leggere la scheda e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI